Motivul pentru care Cătălin Scărlătescu este încă burlac! Cum arată femeia perfectă pentru celebrul chef

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai cunoscuți burlaci din showbiz-ul românesc. Colegii săi de emisiune încearcă de mult timp să găsească femeia potrivită pentru acesta, însă se pare că până acum căutările au fost în zadar.

Deși nu are o parteneră oficială, Cătălin Scărlătescu nu duce lipsă de companie. Celebrul chef a declarat într-un interviu că are o relație cât se poate de deschisă cu mai multe persoane. Mai mult, acesta nu se consideră un om gelos, așa că pentru moment acest tip de relație este perfectă pentru el. (CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU ȘI-A PUS FANII PE JAR! CINE ESTE DOMNIȘOARA MISTERIOASĂ CU CARE S-A AFIȘAT ÎN FAȚA TUTUROR)

„Nu mă pot lăuda că sunt foarte mult timp singur. Eu am o relaţie foarte, foarte deschisă cu mai multe persoane. Suntem prieteni aşa. Nu ne călcăm pe picioare, nu ne deranjăm, nu ne invadăm spaţiul. Nu sunt gelos. N-am fost niciodată. Sper să nu fiu nici la bătrâneţe, să nu o iau aşa.. într-o relaţie foarte serioasă cu Cătălin Scărlătescu de aproape 50 de ani”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

Cum arată femeia perfectă pentru Cătălin Scărlătescu?

Atunci când vine vorba despre sexul frumos Cătălin Scărlătescu știe exact cum trebuie să fie femeia perfectă. Se pare că de-a lungul timpului, chef-ul a fost mai puțin atras de aspectul fizic și accentul a căzut mereu pe capacitățile intelectuale ale partenerei. Acesta a declarat că femeia de lângă el trebuie să fie inteligentă și independentă. (VEZI ȘI: CUM A REUȘIT CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU SĂ SCAPE DE PESTE 50 DE KILOGRAME. CE DIETĂ A ȚINUT CELEBRUL CHEF)

„Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel puțin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze. Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase.

Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independente. (…) Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic”, a mai spus Cătălin Scărlătescu.

