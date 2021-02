Cum a reușit Cătălin Scărlătescu să scape de peste 50 de kilograme. Ce dietă a ținut celebrul chef

Cătălin Scărlătescu a avut o ambiție colosală pentru a slăbi. Celebrul chef s-a pus pe treabă și a reușit să dea jos peste 50 de kilograme, dar nu singur, ci cu ajutorul unei diete pe care a urmat-o cu strictețe. Pentru cei care vor să fie mai slabi, Cătălin Scărlătescu a dezvăluit secretele sale.

La un moment dat, Cătălin Scărlătescu ajunsese să cântărească peste 120 de kilograme, motiv pentru care a avut numeroase probleme. Ajuns într-un punct, celebrul chef a pus stop și s-a pus pe slăbit.

Într-un timp destul de scurt, juratul de la Antena 1 a reușit să scape de peste 50 de kilograme, după ce a început să consume salate proaspete cu castraveți și roșii, ștevie și spanac. Dar asta nu este tot! În dieta lui, celebrul chef a introdus și multe fructe, cum ar fi grepfrutul, prunele și migdalele.

„Fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete de capul nostru. Păi, după cum v-am povestit mai devreme, meniul meu a fost bazat exclusiv pe legume și fructe proaspete. Așa că nu prea e loc de rețete. Puneți pe grătar vinete, rosii și ardei iute, de exemplu, iar lângă o salată verde”, a explicat chef Cătălin Scărlătescu.

„Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei. Nu contează ordinea sau cantitatea. Însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei, și un strop de sare. Iar fructele se consumă proaspete”, a mai mărturisit Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu s-a împrietenit și cu sportul

Pentru că atunci când urmezi o dietă sportul este esențial, Cătălin Scărlătescu a mărturisit că a apelat și la această metodă, pentru a avea rezultatele dorite.

„Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. (…) Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport”, a mai spus Scărlătescu.