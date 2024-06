A cerut-o de soție după prima noapte petrecută împreună! ”M-am dus la toaletă, m-am dezbrăcat și apoi…” Cine este celebra cântăreață care s-a logodit în 48 de ore

Maria Andria, fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu, povestește cum și-a cunoscut sufletul pereche, în urmă cu doi ani. Povestea pare desprinsă din filme: se știau de ani buni, el venea să-i facă masaj zi de zi acasă, apoi a dispărut subit din viața artistei. Din fericire, a revenit la momentul potrivit! Și nu cu mâna goală, ci chiar cu inelul de logodnă pe care i l-a dat după doar două zile! Da, fix două zile! Punct ochit, punct lovit!

Maria Andria a trecut prin multe la viața sa: părinții ei s-au despărțit încă de când ea era doar un copil, tatăl ei a decedat, apoi a fost prinsă timp de cinci ani într-o relație toxică în care fostul o agresa și o amenința cu moartea. Ba chiar a atârnat-o și de la balcon și a lăsat-o dezbrăcată pe munte din cauza geloziei! Din fericire, calvarul s-a oprit, iar acum fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu are parte de o relație sănătoasă, alături de Matteo, logodnicul său.

Cei doi se știau de ani buni, încă de când Maria avea 23 de ani, iar Matteo întotdeauna s-a comportat frumos cu artista, după cum chiar aceasta își amintește.

”El venea la mine acasă, dar nu făceam absolut nimic cu el. Stăteam goală, iar el îmi făcea masaj 5 ore. Venea, făcea masaj și pleca. Nu făcea niciun gest, nici măcar să mă pupe. Începusem să cred că nu e ok! Iarna el îmi aducea butelii cu gaz. Le căra din Limassol și mi le aduce în apartament”, spune fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu, într-un interviu CANCAN Exclusiv pe care-l puteți urmări chiar AICI.

A cerut-o de soție după prima noapte împreună

La un moment dat însă, bărbatul a dispărut subit, iar cântăreața nu a putut să mai dea de el prin niciun mijloc. Ulterior, avea să afle că, de fapt, Matteo avea o altă relație în perioada în care venea la ea acasă. După ani buni în care nu au știut nimic unul de celălalt, bărbatul a revenit în viața Mariei subit. A venit la magazinul acesteia din animale sub pretextul că dorește să cumpere mai mulți saci cu mâncare. Din acea clipă, cei doi au reînceput tatonările.

”Apoi am reluat legătura, dar eu nu mai știam nimic despre el de ani. Așa că i-am cerut o poză cu… Știi tu ce! Voiam să știu de ce o să am parte! Nu voiam să mă sperii! Dacă se dezbrăca? După trebuia să-i zic să pună haina înapoi pe el?! Și mi-a trimis poză! Normal e că bărbatul să ceară femeii, dar la noi a fost invers! Când mi-a trimis poza, eu eram cu prietenele mele și le-am arătat și lor poza! După ce am văzut poza, mi-a dat mesaj să ieșim, am mers în club, m-am amețit, l-am dus acasă, iar el m-a dus sus și voia să mă pună la somn. M-am dus la toaletă, m-am dezbrăcat și apoi l-am trântit în pat. Fix a doua zi, de ziua mea, a venit cu inelul!

În prima noapte, a fost greu, nu știa să facă nimic, dar, într-un final, s-a terminat cu bine! Pentru mine, această parte este foarte importantă în relație! Plus că eu vrea chestii wow în pat, să facă spagatul, să facă multe! Nu vreau ceva normal! Vreau nebunii fantastice! Eu l-am învățat în pat tot ce știe!

Știi că eu sunt a doua femeie din viața lui? Știi cum e când iei o floare și o aranjezi așa cum vrei tu? L-am aranjat! L-am făcut expert! El a mai avut o singură relație de 4 ani, cu o fată din Cipru. El nu prea o voia, iar ea stătea mai mult pentru bani cu el, pentru că Matteo are o familie foarte bună. El este mai mare decât mine cu 5 ani, eu am 35, el are 30. Prima dată el s-a culcat cu femeie la 22 de ani”, adaugă Maria Andria.

Nu doar că a cerut-o după doar două zile, iar Maria l-a făcut să se comporte după standardele sale, ci, spune ea, Matteo este și un bărbat foarte fidel! Așa da noroc!

”Bag mână în foc că Matteo nu se uită după alte femei. Pentru mine nu o bag, dar pentru el, da. Mi-a dat și codul telefonului și tot! E așa de cuminte… Zici că l-a coborât Dumnezeu în viața mea! ”, încheie Maria Andria.

