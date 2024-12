Maria Andria credea că va avea o vacanță de vis, dar totul s-a transformat într-un dezastru! A ajuns de urgență la spital

Vacanța mult visată în Grecia s-a transformat într-un coșmar de neimaginat pentru artista Maria Andria. Ceea ce trebuia să fie o experiență de relaxare și bucurie s-a transformat în clipe de groază, după ce vedeta a ajuns de urgență la spital și a fost internată timp de două zile. Iată ce s-a întâmplat!

Maria Andria se afla în vacanță în Atena, când o simplă cină la un restaurant a declanșat o serie de evenimente dramatice. Artista a consumat apă de la robinet, servită fără ca ea să fie conștientă de sursa acesteia. Situația a devenit gravă, deoarece, din cauza incendiilor recente din Grecia, apa aparent potabilă era contaminată și toxică.

„Ne-am dus în Atena și am pățit ceva la stomac din cauza apei de acolo. M-am intoxicat și am stat la spital 2 zile internată. Apa acolo este contaminată din cauza incendiilor din ultima vreme. Spitalele erau pline de oameni intoxicați. Mi-au făcut analizele și mi-au spus că de la apa potabilă am pățit acest lucru”, a povestit Maria Andria pentru Spynews.ro .

Problemele de sănătate nu s-au limitat la o simplă stare de disconfort. Maria Andria a avut vărsături și diaree timp de o săptămână, iar la un moment dat a leșinat, fiind nevoie să fie transportată de urgență trei ore până la cel mai apropiat spital.

„Ei, în Grecia, la restaurante folosesc apă de la robinet, dar noi nu știam. Ei vin și ne-o aduc deja deschisă, nu ne lăsau pe noi să o deschidem. Apa era de la chiuvetă, din cauza aceasta am pățit. Am vomitat și am avut diaree o săptămână. Am crezut că mor, am și leșinat. A trebuit să fiu dusă cu mașina 3 ore într-o altă localitate, că acolo pe munți nu erau spitale”, a mai declarat vedeta.