Ea este Anastasia Horbatsevych, concurenta care a primit Golden Buzz de la Smiley și Bartoș la Românii au Talent: ”Cea mai bună din lume”

De: Denisa Crăciun 21/03/2026 | 11:21
Anastasia a primit Golden Buzz/Sursa: Facebook

Ediția de vineri, 20 martie, a emisiunii Românii au Talent a adus pentru o fată de doar 8 ani fericire maximă. Smiley și Pavel Bartoș i-au dat Golden Buzz, după ce i-a impresionat cu momentul ei.

Un moment emoționant a avut loc în ediția de vineri, 20 martie, la Românii au Talent. O fată de doar 8 ani i-a șocat pe jurați. Anastasia a avut un număr de acrobație. Concurenta a fost trimisă direct în semifinală. Cei care i-au oferit această șansă și i-au dat Golden Buzz au fost Smiley și Pavel Bartoș, care au fost fermecați de show-ul făcut de fată. Ea este din Ucraina și face acrobație de la vârsta de trei ani.

Cine este Anastasia Horbatsevych

Jurații și prezentatorii concursului de talente au rămas plăcut impresionați de Anastasia. Fata provine din Ucraina și are vise mari. Ea a venit la Românii au Talent pentru a-și arăta pasiunea, transmisă chiar de la mama ei, fostă acrobată aeriană. A descoperit că îi place să facă asta încă de la trei ani, iar de atunci performează. Fata este susținută de familia ei și a participat la mai multe concursuri importante și festivaluri. Visul ei este să ajungă pe scena Circului de la Monte Carlo, iar pentru asta muncește de pe acum intens.

Până în prezent, Anastasia a câștigat două recorduri naționale în Ucraina. Cu toate acestea, cel mai dificil pentru ea și familia ei rămâne războiul care are loc deja de câțiva ani. Totuși, acest lucru nu a oprit-o să își urmeze visul. Ea a spus că dacă va câștiga competiția, Anastasia vrea să investească banii în echipamente și recuzită care să o ajute să se dezvolte cât mai mult în acest domeniu.

Anastasia a primit Golden Buzz

În ediția din data de 20 martie, Anastasia a primit un loc direct în semifinală. Ea i-a convins pe cei doi prezentatori că merită asta și nu au mai stat pe gânduri și i-au oferit fetei Golden Buzz. Și jurații au rămas surprinși de magia pe care o emana pe scenă.

Am avut senzația că o steluță de pe cer a ajuns aici, la noi, în platou, a spus Carmen Tănase.

