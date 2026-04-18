„Nu e credibilă”. Serviciile secrete americane, răspuns după ce Erika Kirk a anulat un eveniment

De: Daniel Matei 18/04/2026 | 22:10
Serviciul Secret al SUA a stabilit că nu există amenințări credibile la adresa mitingului Turning Point USA de la Universitatea din Georgia, în ciuda faptului că directoarea organizației, Erika Kirk, și-a anulat apariția din motive de securitate.

Marți, 14 aprilie, reprezentantul Turning Point, Andrew Kolvet, care i-a ținut locul lui Erika Kirk, a declarat că văduva ar fi primit „amenințări foarte serioase”, ceea ce a determinat-o să renunțe la participarea planificată la evenimentul alături de vicepreședintele JD Vance, potrivit RadarOnline.com.

„Am vorbit cu Secret Service, iar acești oameni își fac, evident, foarte bine treaba. Și am spus: «Știți ceva? Haideți să o lăsăm pe Erika să facă ceea ce consideră că este mai bine pentru ea și familia ei»”, a declarat Vance mulțimii de pe scenă la momentul respectiv.

În timp ce soția lui Charlie Kirk invocase amenințări și îngrijorări semnalate de echipa sa de securitate, o sursă a susținut că Secret Service nu monitoriza nicio amenințare specifică sau credibilă legată de locația evenimentului ori de vicepreședinte.

Persoana din interior a explicat că evenimentul era sigur și că nu existau amenințări cunoscute, motiv pentru care lui Vance i s-a dat undă verde să urce pe scenă.

Erika Kirk a publicat pe platforma X un videoclip cu Kolvet pe scenă, în timp ce acesta vorbea alături de Vance, și a dezvăluit că va lipsi de la miting din cauza „unor amenințări foarte serioase la adresa sa”.

„Așteptam cu nerăbdare evenimentul din această seară de la @universityofga alături de vicepreședintele nostru @JDVance, însă, după tot ce a suferit familia noastră, iau extrem de în serios recomandările echipei mele de securitate”, a spus ea, făcând referire la faptul că soțul ei, activistul conservator Charlie Kirk, a fost asasinat într-un campus din Utah în septembrie 2025.

În ciuda explicațiilor oferite de Erika, rivala sa Candace Owens a susținut că există un alt motiv pentru care aceasta nu a participat la eveniment.

„Gata. E obositor. Te-ai retras din cauza vânzărilor slabe de bilete. Din același motiv, TPFaith a trebuit să «amâne» Pastor’s Summit și alte evenimente, discret. Oamenii nu te cred și nu se înghesuie la evenimentele tale pentru că ai dificultăți în a spune adevărul chiar și despre cele mai simple fapte. Unde este videoclipul în care Charlie te numește CEO cu câteva săptămâni înainte de moartea lui?”, a scris Owens pe X, reacționând la mesajul Erikăi.

