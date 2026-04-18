„Nu e credibilă”. Serviciile secrete americane, răspuns după ce Erika Kirk a anulat un eveniment

Serviciul Secret al SUA a stabilit că nu există amenințări credibile la adresa mitingului Turning Point USA de la Universitatea din Georgia, în ciuda faptului că directoarea organizației, Erika Kirk, și-a anulat apariția din motive de securitate.

Marți, 14 aprilie, reprezentantul Turning Point, Andrew Kolvet, care i-a ținut locul lui Erika Kirk, a declarat că văduva ar fi primit „amenințări foarte serioase”, ceea ce a determinat-o să renunțe la participarea planificată la evenimentul alături de vicepreședintele JD Vance, potrivit RadarOnline.com.

„Am vorbit cu Secret Service, iar acești oameni își fac, evident, foarte bine treaba. Și am spus: «Știți ceva? Haideți să o lăsăm pe Erika să facă ceea ce consideră că este mai bine pentru ea și familia ei»”, a declarat Vance mulțimii de pe scenă la momentul respectiv.

Serviciile secrete, despre amenințările primite de Erika Kirk

În timp ce soția lui Charlie Kirk invocase amenințări și îngrijorări semnalate de echipa sa de securitate, o sursă a susținut că Secret Service nu monitoriza nicio amenințare specifică sau credibilă legată de locația evenimentului ori de vicepreședinte.

Persoana din interior a explicat că evenimentul era sigur și că nu existau amenințări cunoscute, motiv pentru care lui Vance i s-a dat undă verde să urce pe scenă.

Erika Kirk a publicat pe platforma X un videoclip cu Kolvet pe scenă, în timp ce acesta vorbea alături de Vance, și a dezvăluit că va lipsi de la miting din cauza „unor amenințări foarte serioase la adresa sa”.

„Așteptam cu nerăbdare evenimentul din această seară de la @universityofga alături de vicepreședintele nostru @JDVance, însă, după tot ce a suferit familia noastră, iau extrem de în serios recomandările echipei mele de securitate”, a spus ea, făcând referire la faptul că soțul ei, activistul conservator Charlie Kirk, a fost asasinat într-un campus din Utah în septembrie 2025.

În ciuda explicațiilor oferite de Erika, rivala sa Candace Owens a susținut că există un alt motiv pentru care aceasta nu a participat la eveniment.

„Gata. E obositor. Te-ai retras din cauza vânzărilor slabe de bilete. Din același motiv, TPFaith a trebuit să «amâne» Pastor’s Summit și alte evenimente, discret. Oamenii nu te cred și nu se înghesuie la evenimentele tale pentru că ai dificultăți în a spune adevărul chiar și despre cele mai simple fapte. Unde este videoclipul în care Charlie te numește CEO cu câteva săptămâni înainte de moartea lui?”, a scris Owens pe X, reacționând la mesajul Erikăi.

CITEȘTE ȘI:

Noi detalii despre moartea lui Charlie Kirk. Avocații atacatorului spun că glonțul nu ar fi fost tras din arma acestuia

Erika Kirk, acuzată că ar fi mers la cumpărături la mai puțin de 24 de ore de la moartea soțului ei. Cum răspund reprezentanții săi