Imagini de la petrecerile cu lăutari, substanțe interzise și invitați celebri. Adevărul spus de Mario Iorgulescu: „Făceam de toate! Erau plăcerile mele”

Înainte ca viața lui să se prăbușească dramatic, după accidentul pe care l-a provocat pe 8 septembrie 2019 în care a curmat viața unui tânăr, Mario Iorgulescu trăia într-o lume care părea desprinsă din filme. Petreceri exclusiviste, excese fără limite și o listă de invitați care includea nume grele din fotbal, politică și business, unii dintre invitați erau preteni ai tatălui său. Amfitrionul acestor petreceri unde lăutarii, fetele „puse pe distracție” și substanțele interzise erau prezente era chiar fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal. La șase ani de atunci, pentru Mario Iorgulescu acea perioadă a rămas doar o amintire a nopților de pomină pe care le-a trăit. În exclusivitate pentru Dan Capatos la CANCAN.RO, fiul lui Gino Iorgulescu face dezvăluiri fără precedent despre nopțile care au făcut istorie și despre prețul uriaș pe care l-a plătit în final.

Mario Iorgulescu vorbește deschis despre petrecerile faimoase pe care le organiza la Snagov, acolo unde chema lăutari, DJ cunoscuți și „fete puse pe distracție”, așa cum le descrie chiar el. Seri care începeau relaxat și se transformau rapid în nopți de pomină, cu excese, orgii și consum de substanțe interzise. Oameni importanți din România îi treceau pragul: persoane publice, nume grele din fotbal, politică și business, dar și cupluri căsătorite din lumea mondenă, inclusiv prieteni apropiați ai tatălui său, Gino Iorgulescu. Se încălcau toate regulile, iar viața lui Mario părea desprinsă dintr-un scenariu de film, mult peste ce și-ar putea imagina omul de rând. O lume a exceselor totale, care, în cele din urmă s-a prăbușit brusc și l-a lăsat pe Mario Iorgulescu fără libertate, fără vechii „prieteni” și fără viața de altădată.

Mario Iorgulescu, dezvăluiri despre petrecerile fără limită pe care le organiza: „Făceam de toate! Erau plăcerile mele”

Dan Capatos: Se dusese buhul cum se zice la noi, la fel cum pe vremuri erau petrecerile lui Irinel Columbeanu, de care lumea auzise dar nu avea n-aveau acces la ele, așa se dusese buhul despre petrecerile tale. Se auzea în oraș: Face Mario petreceri! De multe ori m-ai chemat și pe mine, dar n-am ajuns. Așa a fost să fie, din fericire nu am ajuns. Ce se întâmpla acolo de vuia tot orașul și toată lumea voia să fie acolo. În momentul acela, teoretic aveai sute de prieteni sau mii de prieteni. Ce s-a întâmplat la petrecerile acelea?

Mario Iorgulescu: Aveam mii de prieteni. Eu făceam foarte multe petrecere la Snagov pentru că nu ne vedea nimeni și aveam unde să dormim, aveam piscină, aveam barcă, aveam jet-ski. Ziua mergeam cu barca, mâncam la un restaurant și seara făceam club. Ori chemam câte un DJ faimos sau chemam lăutari buni. Gagicile erau nelipsite, fără 15-20 de fete nu făceam nicio petrecere, toate disponibile. Rar să aibă câte vreuna iubit și să refuze pe cineva

Dan Capatos: Deci fete singure sau care se dădeau singure.

Mario Iorgulescu: Puse pe distracție, asta era important pentru noi și care arătau și bine.

Dan Capatos: E o formulă pe care, așa cum am zis, o făcuseră și alții înainte, doar că acum erau alte vremuri.

Mario Iorgulescu: Normal că oricine vrea să vină.

Dan Capatos: Și ce făceați acolo? Vă drogați în grup?

Mario Iorgulescu: Făceam multe. Nu pot să intru în detalii acum.

Dan Capatos: Ce vedem noi prin filme? Pentru că există tendința de a compara cu ce vedem noi, ca oameni de rând, doar în filme?

Mario Iorgulescu: Erau petreceri și petreceri. Unele la care aveau acces mai multe persoane, unele care erau foarte private, unde aveau acces doar câteva persoane.

Dan Capatos: Tu făceai selecția?

Mario Iorgulescu: Da, eu de fiecare dată.

„E surprinzător ce pot face oamenii când au încredere în tine”

Dan Capatos: Ce se întâmpla la unele, ce se întâmpla la altele?

Mario Iorgulescu: Eu decideam ce vreau să fac. Ori făceam swing, petreceri de swing unde venea fiecare cu nevasta, iubita, sotia și făceam schimb de parteneri între noi. Ori făceam orgii. Chemam doi, trei prieteni și șase, șapte fete și se bea.

Dan Capatos: La orgiile acelea veneau acele fete singure și disponibile de care spuneai. La petreceri veneau cupluri căsătorite.

Mario Iogulescu: Da, și de oameni foarte importanți din România.

Dan Capatos: Cunoscute?

Mario Iorgulescu: Da, dar nu pot să dau nume că nu ar fi frumos din partea mea.

Dan Capatos: Îți dai seama că zvonurile sunt, acum tu poți doar să le confirmi. Era la un moment dat și un club de swinger oficial în oraș. I-am avut invitați în emisiune pe patroni prin 2012-2013, era un soi de deschidere mentală către nebuniile din Occident.

Mario Iorgulescu: Dar erau și plăcerile mele. Mie îmi plăceau lucrurile astea. Eu aveam vreo 20 de fete în telefon care la orice oră, oriunde eram, dacă le sunam, veneau.

Dan Capatos: Asta pot să înțeleg, fete disponibile sunt tot timpul. Dar cum reușeai să identifici cuplurile care vor să facă schimb de partener? Asta e greu. Adică te duci la unul și te bate.

Mario Iorgulescu: Mereu mergeam cu câte o fată drăguță în oraș, erau prieteni și de-ai tătălui meu, de-al altora. Mă vedeau cu ele și întrebam: Îți place de ea? Da, îmi place. Arată-mi și mie o poză cu soția ta. Și apoi le propuneam să facem schimb. Eu vorbeam cu soțul din cuplul celălalt.

Dan Capatos: Păi și te duceai la soție și te dădea o palmă.

Mario Iorgulescu: Aia era problema lui. Eu propuneam, cine pica bine, cine nu, aia e.

Dan Capatos: Și care era rata de succes?

Mario Iorgulescu: Mare, majoritatea s-au băgat. E foarte surprinzător ce fac unii oameni, chiar dacă sunt cunoscuți, când au puțină încredere în tine.

Dan Capatos: Oameni din fotbal, oameni din politică? Ai zis că sunt prieteni de-ai tatălui tău.

Mario Iorgulescu: Și din fotbal, și din politică, și din bussiness.

Dan Capatos: Crezi că tatăl tău știe că au participat la așa ceva?

Mario Iorgulescu: Nu am spus niciodată nimănui nimic.

Dan Capatos: S-ar șoca și el?

Mario Iorgulescu: Nu știu cât de mult. Sincer să fiu, la câte i-am făcut eu, nu știu ce-l mai șochează pe tata.

Dan Capatos: Nu prin prisma ce faci tu, dar prin prisma a ceea ce au făcut prietenii lui.

Mario Iorgulescu: Singurul șoc ar fi că poate nu i-am spus.

„Au participat fete cunoscute, persoane publice la petreceri”

Dan Capatos: Ok, deci erau aceste două tipuri de petreceri în care tu alegeai desfășurătorul, să vorbim în termeni de televiziune. Erau asezonate cu de toate? Și cu droguri?

Mario Iorgulescu: Depinde, unii erau împotriva lor, unii nu beau nici măcar alcool.

Dan Capatos: Te întreb pentru că la așa ceva îți trebuie cantități mari. Și voiam să ajung la întrebarea, de unde luai atât de mult?

Mario Iorgulescu: Păi aveam pe cineva care stătea după noi care mai profita și el că se culca acolo cu câte o fată, mai cunoștea pe câte unul, altul care lua de la el. Și el când se îmbăta arunca și el 5-6 mii de euro din partea lui. Mai râdea cu noi, era și un om super haios, un băiat cu bun simț extraordinar de mult.

Dan Capatos: Cât se consuma într-o seară din asta?

Mario Iorgulescu: Nu știu, dar eu nu trăgeam mult.

Dan Capatos: Cât aducea el?

Mario Iorgulescu: Vreo 50 de grame și nu cred că rămânea cu ceva la sfârșitul petrecerii, se consuma într-un weekend.

Dan Capatos: Sunt foarte multe zvonuri că sunt și fete persoane publice care participau acolo. Sunt adevărate?

Mario Iorgulescu: Da.

Dan Capatos: Erau iubite de-ale tale sau veneau de dragul petrecerii?

Mario Iorgulescu: Și așa, și așa.

Dan Capatos: Petreceri, nebunii, orgii, toate s-au terminat în felul pe care îl știm și au condus la ceea ce se întâmplă astăzi.

Mario Iogulescu: Au condus la o nouă persoană și o nouă identitate. Sunt alt om, nu mai beau, nu mai consum, îmi văd de școală, fac sală, nu mai iau pastilele de dinainte. Iau alt tratament care mă ajută mai mult

