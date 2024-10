Motivul pentru care Pepe a făcut publice filmările indecente cu Raluca Pastramă. Artistul continuă declarațiile tranșante

Continuă dezvăluirile în scandalul dintre Pepe și Raluca Pastramă. După ce artistul a susținut că ar avea mai multe filmulețe indecente cu fosta soție, aceasta a ieșit la atac. Bruneta a negat acuzațiile aduse de cântăreț. Totuși, Pepe nu se lasă și face noi mărturisiri. El a explicat motivul pentru care a adus în discuție imaginile respective.

Pepe a mers în emisiunea Un show păcătos, iar în pauza de publicitate le-ar fi arătat prezentatorilor câteva filmulețe indecente cu Raluca Pastramă. Mai mult decât atât, el a susținut că fosta soție ar fi consumat substanțe interzise. Bruneta s-a arătat șocată de acuzațiile aduse de Pepe. De asemenea, ea a ținut să precizeze că, în momentul în care s-a filmat videoclipul respectiv, copiii nu erau acasă.

Filmările puse la dispoziție de Pepe nu au putut fi difuzate pe micile ecrane, însă Dan Capatos, prezentatorul emisiunii, a mărturisit că a văzut imagini groaznice. Totuși, el a precizat că nu există un videoclip în care să fie prezentat consumul efectiv de substanțe interzise.

Mara Bănică, co-prezentatoare a show-ului de pe Antena Stars, a susținut că filmările respective sunt indecente, iar conținutul este explicit. Ulterior, Raluca Pastramă a ieșit public să se apere. Bruneta a negat acuzațiile aduse de Pepe și a mărturisit că nu este ea în acele imagini.

Pepe nu s-a oprit aici și a continuat dezvăluirile. Celebrul cântăreț a precizat că a recurs la acest gest doar din dorința de a-și proteja copiii. De altfel, artistul susține că acesta este singurul său scop și nu își dorește să o distrugă pe Raluca Pastramă.

„Eu nu am acuzat-o, eu m-am speriat în legătură cu copiii mei. Eu dacă voiam să o acuz, o acuzam, îi deschideam un proces (…) Ea nu știa nici că am filmarea aia sau că am alte filmări? Eu am depus la instanță câteva poze. Eu m-am pregătit pentru apel, pentru detaliile următoare. În cazul în care contestă ceea ce am spus, de fapt, pe mine nu mă interesează să o demonstrez pe ea, pe mine mă interesează să îmi protejez copiii. Dacă mă mai duce și în alte etape, eu sunt pregătit”, a declarat Pepe la Un Show Păcătos.