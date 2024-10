Raluca Pastramă vine cu noi declarații și îi distruge pe Ibrahim și Pepe! Mesaj ferm și pentru cei care au văzut imaginile făcute publice de cântăreț

S-au încins spiritele în scandalul momentului care îi are protagoniști pe Raluca Pastramă, Pepe și Ibrahim Ibru. După ce artistul a susținut că are mai multe videoclipuri cu fosta soție în care ar fi consumat substanțe interzise, bruneta a ieșit la atac. Raluca Pastramă a negat acuzațiile aduse și a făcut, la rândul ei, o serie de declarații prin care îi distruge pe foștii parteneri.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, s-a reaprins scandalul dintre Pepe și Raluca Pastramă, la 4 ani de la divorț. Separarea a avut loc la notar, civilizat, însă, se pare că cei doi foști soți mai au ceva de împărțit. Mai exact, ei nu au reușit să ajungă la un numitor comun în ceea ce privește programul de vizită al celor două fetițe, Rosa și Maria. De aici, însă, au început să curgă acuzații grave din partea amândurora.

Citește și: Ibrahim, prima reacție despre filmulețele cu Raluca Pastramă pe care Pepe i le-a arătat Marei Bănică: „Sunt greșeli de…”

Pepe a mers în emisiunea Un show păcătos, iar în pauza de publicitate le-ar fi arătat prezentatorilor câteva filmulețe indecente cu Raluca Pastramă. Mai mult decât atât, el a susținut că fosta soție ar fi consumat substanțe interzise.

Filmările nu au putut fi difuzate pe micile ecrane, însă Dan Capatos, prezentatorul emisiunii, a mărturisit că a văzut imagini groaznice. Totuși, el a precizat că nu există un videoclip în care să fie prezentat consumul efectiv de substanțe interzise.

Mara Bănică, co-prezentatoare a show-ului de pe Antena Stars, a susținut că filmările respective sunt indecente, iar conținutul este explicit. Ulterior, Raluca Pastramă a ieșit public să se apere. Bruneta a negat acuzațiile aduse de Pepe și a mărturisit că nu este ea în acele imagini.

„Acum am văzut ce a declarat ieri Pepe și faptul că am văzut șocul vostru, m-a șocat pe mine. Eu nu cred asta, mie nu mi se par șocante. Voi care sunteți oameni cu atât de multă experiență în spate, nu aveți cum să fiți șocați. Voi ați făcut în fața televizorului, nu vin să mă acuz, în fața publicului a părut că s-a văzut ceva șocant. Ferească Dumnezeu cine are asemenea dureri în viață, este de plâns. Este ceva foarte groaznic. Nu ai cum să o iei de bună, mai ales că nu se vede nimic din partea anatomică. Țin neapărat să vă mulțumesc că ați empatizat cu mine în prima parte a emisiunii.

Raluca Pastramă s-a arătat șocată de acuzațiile aduse de Pepe. De asemenea, ea a ținut să precizeze că, în momentul în care s-a filmat videoclipul respectiv, copiii nu erau acasă. Bruneta a susținut că acesta este un mod al artistului de a manipula publicul.

În plus, Raluca Pastramă a explicat faptul că nu a consumat niciodată substanțe interzise. Totodată, ea s-a arătat surprinsă de alianța dintre Pepe și Ibrahim Ibru și a mărturisit că foștii ei soți sunt doi oameni puternici cu care trebuie să se lupte.

„Vreau să înțeleagă lumea că ce s-a dat acolo nu are nicio legătură cu mine, în afara de videoclipul în care apar, era ceva între mine și soțul meu. Nu am răspuns la treaba cu drogatul, nu m-am drogat niciodată. Eu eram pe toaletă și el făcea o glumă cu mine. Putea să zică orice. El este în situația aia, nu vreau să-l pun pe el într-o postură proastă. Am avut o relație mai nebună, de asta m-am și îndrăgostit de el, mi-a oferit din nou copilăria. Nu am putut să-i țin ritmul lui și nici el pe al meu. Mă ține din șoc în șoc.

După ce s-a întâmplat plecarea lui, au urmat multe discuții și mă surprinde alianța asta. Mă lupt cu doi oameni foarte puternici. El este un om extraordinar de inteligent și îl las pe el să facă. Nu avem cum să mergem în fața instanței și să spunem că îl facem cum vrem noi. Nu există așa ceva. Am primit ca o dată la două săptămâni un weekend, fără nicio pretenție financiară. Dacă se ajungea la un comun acord cu ei, eu nu aveam nicio pretenție financiară. Acum că ne judecăm, instanța va decide”, a adăugat Raluca Pastramă.