Raluca Pastramă scoate artileria grea! Îl pulverizează pe Pepe: ”Ăsta este motivul real pentru care eu nu am putut rămâne lângă el”

E din nou scandal în showbiz, iar de această dată protagoniștii sunt Pepe și Raluca Pastramă. Cei doi s-au dezlănțuit unul la adresa celuilalt și își aduc acuzații grave. De la neglijență, la consum de substanțe interzise, aceștia le au pe toate în meniu și nu se sfiesc să își spele rufele murdare în public. Recent, o nouă bătălie s-a dus între cei doi chiar pe micile ecrane, iar acum Raluca Pastramă reacționează dur și îi bate obrazul lui Pepe.

Recent, Pepe a fost invitat în emisiunea lui Dan Capatos și acolo a pus-o la zid pe mama fiicelor sale. Printre alte acuzații, Pepe a spus despre fosta sa parteneră de viață că ar fi consumat substanțe interzise și chiar le-a arătat lui Dan Capatos și Marei Bănică niște filmulețe intime, indecente, în care ar fi chiar Raluca Pastramă. Ei bine, după acest tur de forță, bruneta nu s-a mai abținut și reacționează și ea vehement.

După ce Pepe i-a adus numeroase acuzații, Raluca Pastramă îi dă replica. Aceasta condamnă vehement circul mediatic pe care partenerul ei îi face și a punctat că acesta nu se gândește la fiicele sale și cât de mult le afectează totul. De asemenea, aceasta spune că s-a săturat să mai tacă și vrea ca toată lumea să îi vadă adevărata fața lui Pepe.

„Nu vreau să fac o telenovelă fără de sfârșit din asta. Nu îmi doresc să continui cu povestea asta. Scopul meu principal sunt copiii, este binele copiilor mei. Nu vreau să fac un circ mediatic. Nu mă interesează ce a făcut Pepe și nu mai contează ce a făcut înainte ca noi să ne despărțim sau după ce noi ne-am despărțit, cum ar trebui nici lui să nu îi mai pese și să nu mai facă din asta un circ mediatic, pe care-l face și îl ține de câțiva ani de zile dar el nu își dă seama că prin ceea ce el a prezentat ieri și acele materiale cu care el a venit, de fapt și-a arătat adevărata lui față și adevăratul lui scop și interes, adevărata intenție pe care o are vizavi de copiii noștri și de situația asta pe care el o prezintă ca fiind o situație de tată îndurerat. Nici gând. Nu are nicio legătură.

Un tată care face asemenea lucruri, cu siguranță nu o face în interesul copiilor. Circul mediatic pe care el vrea să îl facă și telenovela asta pe care el vrea să o țină în momentul ăsta, eu nu o să o susțin pentru că nu îmi doresc asta. Eu am sperat că la un moment dat se va opri din mizeriile astea aduse permanent împotriva mea, dar nu s-a oprit. Am simțit că este momentul ca eu să mă apăr pentru că este vorba de copiii mei. De asta am și insistat să intervin, la momentul ăsta, după patru ani de zile. Și nu după patru ani de zile de tăcere, după vreo zece ani de zile de tăcere, chiar doisprezece”, a declarat Raluca Pastramă, potrivit click.ro.