Raluca Pastramă rupe tăcerea despre relația ei cu Yasmine Ody și familia lui Pepe: „Aveau o relație de dinaintea divorțului”

Raluca Pastramă a făcut declarații surprinzătoare într-o intervenție la emisiunea Un show păcătos, moderată de Dan Capatos, unde a discutat despre relația tensionată pe care o are cu fostul său soț, Pepe. Iată ce declarații a făcut fosta soție a artistului!

Raluca Pastramă a adus acuzații serioase în legătură cu actuala relație a artistului. Aceasta susține că Pepe ar fi început o legătură romantică cu actuala sa soție, Yasmine Pascu (Ody), încă din perioada în care era căsătorit cu ea.

Pepe și Raluca au fost căsătoriți timp de aproape un deceniu și au împreună două fiice. După divorț, custodia copiilor a fost acordată lui Pepe, iar Raluca are drept de vizită stabilit printr-un acord parental semnat în fața notarului. În ciuda acestui aranjament, tensiunile dintre cei doi au escaladat în ultima perioadă, atât în plan personal, cât și public.

Un aspect controversat dezvăluit de Raluca este legătura de prietenie pe care susține că a avut-o cu Yasmine înainte de divorț. Aceasta afirmă că cele două au fost apropiate și că a aflat ulterior despre presupusa relație dintre Pepe și Yasmine, ceea ce a contribuit la deteriorarea căsniciei sale.

Raluca a vorbit și despre motivele reale care ar fi dus la despărțirea de Pepe, menționând că tensiunile din relația lor au fost cauzate în mare parte de familia artistului, care nu a acceptat-o niciodată pe deplin. Ea a subliniat că între ea și fostul său soț existau neînțelegeri constante, ceea ce a făcut relația dificilă.

În ciuda divorțului lor finalizat acum patru ani, relațiile dintre cei doi par să fie în continuare extrem de tensionate. Raluca a făcut acuzații suplimentare, sugerând că Pepe s-ar implica nejustificat în conflictul pe care ea îl are cu Ibrahim, fostul său partener, cu care are un copil în vârstă de doi ani. Ea consideră că artistul ar căuta să atragă atenția publicului și să fie prezent în media cu orice preț, implicându-se în dispute care nu îl privesc direct.

„Nu s-a consumat repede, pe toată perioada asta de căsnicie pe care am avut-o noi, am tras, am luptat, am tras, am vrut, am încercat și am făcut tot posibilul să fie bine. Nu s-a putut, el nu voia această căsnicie, voia doar partea asta, să o aibă acolo. Implicare zero din orice punct de vedere. Încă de la început nu a mers această căsnicie. (…) Familia lui a fost foarte împotriva noastră, ne-a făcut foarte mult rău. (…) Eu eram un copil foarte bun. Eu am fost un copil extraordinar, am fost un copil care și-a dorit cu adevărat o familie. Nu m-a iubit niciodată mama lui Pepe și nici nu s-a bucurat niciodată. Nu știu ce au avut împotriva mea că eu nu pot să înțeleg.”, a mai spus Raluca Pastramă.