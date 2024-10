Mara Bănică, răvășită după clipurile video pe care Pepe i le-a arătat cu Raluca Pastramă. Susține că…

Mara Bănică a fost profund afectată de dezvăluirile recente legate de conflictul tensionat dintre Pepe și fosta sa soție, Raluca Pastramă. Jurnalista și-a exprimat trăirile pe rețelele de socializare, dezvăluind că a avut parte de o seară neașteptată și tulburătoare, în urma unei ediții de televiziune în care Pepe a făcut noi acuzații grave la adresa Ralucăi.

Pe parcursul emisiunii de la Antena 1 lucrurile au luat o turnură dramatică, când Pepe a prezentat în pauza publicitară câteva clipuri video și imagini personale, care ar fi compromițătoare pentru Raluca Pastramă. Aceste imagini ar fi inclus dovezi despre consumul de substanțe interzise și momente intime care, potrivit lui Pepe, ar putea să o incrimineze pe Raluca. Evenimentele au șocat pe toți cei prezenți, inclusiv pe Mara Bănică, care a declarat ulterior că ceea ce a văzut a avut un impact puternic asupra ei.

Conflictul dintre Pepe și Raluca Pastramă, care au fost căsătoriți timp de aproape zece ani, pare să fi escaladat în ultima vreme, în ciuda divorțului lor oficializat acum patru ani. Cei doi au împreună două fiice, pentru care Pepe deține custodia, iar Raluca are dreptul de vizită conform unui acord parental stabilit în fața notarului.

Cu toate acestea, relația dintre ei este departe de a fi dusă pe o cale mai pașnică. Pepe o acuză pe fosta sa soție că nu a respectat acordul și că nu și-a vizitat copiii în ultimele luni. De cealaltă parte, Raluca susține că i s-a refuzat accesul la fete, fapt care a amplificat tensiunile dintre cei doi.

Între timp, Raluca a deschis o acțiune legală împotriva lui Pepe, solicitând o ordonanță președințială care, conform artistului, are ca scop obținerea unor avantaje financiare, inclusiv pensia alimentară. Aceste acuzații și contra-acuzații între cei doi foști parteneri continuă să se mențină, iar cei din jurul lor, inclusiv Mara Bănică, par să fie răvășiți după cele întâmplate.

„Am avut o seară foarte grea din punctul de vedere al conținutului. O seară care nu trebuia să debuteze așa, care avea cu totul și cu totul alt desfășurător. A pornit de la un SMS pe care l-am primit de la Raluca Pastramă. Aveam o știre scurtă despre divorțul de Ibrahim, cel de-al doilea soț al ei, în care a fost martor Pepe. S-a ajuns la o serie de dezvăluiri care s-au finalizat cu sosirea intempestivă a lui Pepe, care ne-a arătat niște imagini în pauza publicitară, în care spune că Raluca s-ar droga, și niște filmulețe – nu le-aș numi pornografice – din intimitatea ei, dacă ea este în acele imagini. Eu pe oamenii ăștia i-am cunoscut, am fost la nunta lor, la botezul copiilor, atunci când erau un cuplu, și m-a marcat foarte tare ce am văzut. Am trăit o seară șocantă pentru mine!”, a transmis Mara Bănică pe Instagram.