Pepe rupe tăcerea despre actele semnate de Raluca Pastramă: „Păi ea de ce e patroană de grădiniță în momentul ăsta?”

Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru s-au confruntat astăzi în instanță într-un proces complex, legat de custodia copilului pe care îl au împreună. Cu toate că nu era citat oficial, Pepe, fostul soț al Ralucăi și cunoscutul cântăreț, s-a prezentat la tribunal pentru a răspunde acuzațiilor lansate de fosta lui soție. Aceasta îl acuză că s-ar fi aliat cu Ibrahim Ibru și avocatul acestuia, Adrian Cuculis, împotriva ei.

Pepe a negat vehement orice colaborare cu fostul partener al Ralucăi, subliniind că singurul său interes este legat de fetițele pe care le are cu ea. El a precizat că a dorit să fie martor în acest caz, chiar dacă nu a fost convocat oficial, pentru a clarifica situația și pentru a răspunde acuzațiilor care îl vizau.

Pepe și Raluca Pastramă, care au fost căsătoriți aproape zece ani, au divorțat în urmă cu patru ani, dar conflictul dintre ei s-a intensificat în ultima perioadă. Raluca l-a acuzat pe Pepe că îi refuză dreptul de a-și vedea fiicele, în timp ce artistul afirmă că fosta lui soție nu s-a mai interesat de ele, deși aveau un acord parental stabilit. Acesta a fost parafat în fața notarului, stabilind că Pepe va avea custodia fetelor, iar Raluca dreptul de vizitare.

„Eu sunt astăzi doar pentru a studia cazul, nu e procesul meu (…) Au legătură oarecum procesele. Cel al lor și cel intentat mie. Nu am ce să comentez declarațiile de pe Instagram. În primul rând, eu sunt blocat pe rețelele de socializare de ea. Eu am aflat din presă. Pe mine mă interesează de copii, cam ce se întâmplă și cum se întâmplă. Schimbările astea, fluctuațiile astea în ceea ce privește programul copiilor și creșterea minorilor și interesul superior al minorilor (…) A spus că ea nu a avut avocat, că nu a știut ce a semnat. Păi ea de ce e patroană de grădiniță în momentul ăsta? V-ați pus vreodată întrebarea asta? Eu i-am cedat acțiunea unei societăți și s-au semnat vreo șapte acte la notariat în prezența avocaților, evident, și negociate timp de un an de zile”, a declarat Pepe, înainte de proces, pentru Antena Stars.