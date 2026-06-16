Prințul George calcă pe urmele bunicului său, Regele Charles. Gestul care a fost remarcat imediat de public

Prințul George îi calcă pe urme bunicului său, Regele Charles, în mai multe privințe. Tânărul în vârstă de 12 ani a fost fotografiat la ceremonia Trooping the Colour de weekendul trecut, purtând un costum bleumarin, o cămașă albă și o cravată bleu deschis.

Fanii au remarcat imediat cât de mult seamănă George atât cu bunicul său, Regele Charles, cât și cu străbunicul său, Prințul Philip, după apariția unei fotografii realizate la evenimentul regal de duminică, în care acesta mergea cu o mână în buzunar.

Prințul George calcă pe urmele Regelui Charles

Într-o postare distribuită pe rețelele de socializare, imaginea lui George a fost comparată cu fotografii ale lui Charles și Philip, ambii surprinși mergând într-un mod similar: cu brațul drept pe lângă corp și mâna stângă în buzunar. Acest mod de a merge a fost numit de internauți „Windsor Walk”, o referire la descendența lor din familia Windsor.

„Prințul George este ca o oglindă”, a scris un utilizator în comentarii, în timp ce altul a adăugat: „Într-adevăr, îi seamănă până și la mers”.

Prince George follows in granddad King Charles’ footsteps with the ‘Windsor walk’ https://t.co/Gm4iVT4lBU — HELLO! (@hellomag) June 16, 2026

Prințul George seamănă mult cu Regele Charles

Utilizatorii de pe rețelele sociale nu sunt primii care au observat asemănările izbitoare dintre Charles și George. Într-un clip filmat pentru documentarul BBC „Elizabeth at 90 – A Family Tribute”, unchiul lui George, Prințul Harry, a remarcat că regele „merge ca George… sau George merge ca el. Există un scop în felul în care merg”. De altfel, tatăl lui George, Prințul William, a fost de acord cu afirmația.

Regele Charles și Prințul George au o relație apropiată, iar monarhul în vârstă va juca, pe măsură ce nepotul său crește, un rol de mentor pentru viitorul rege.

„Este în acest moment o relație tipică între bunic și nepot, în ceea ce-l privește pe George. Dar, pe măsură ce va crește, Regele va prelua rolul de mentor, la fel cum Regina Elisabeta a făcut cu William”, a declarat Robert Jobson, autorul cărții „Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed”.

Cei doi împărtășesc pasiunea pentru pictură, gătit, grădinărit și protejarea mediului, după cum a reieșit din declarațiile familiei de-a lungul anilor. Charles a declarat pentru BBC că îi place să grădinărească împreună cu nepotul său și să îi vorbească despre mediu.

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