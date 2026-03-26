Apple schimbă regulile în cea mai recentă actualizare. Ce trebuie să faci ca să poți să-ți folosești telefonul

De: Irina Vlad 26/03/2026 | 23:07
Gigantul Apple va fi prima companie care va introduce reguli clare de verificare a vârstei în cea mai recentă actualizare. Dacă aceste reguli nu sunt respectate, unele funcții ale dispozitivului ar putea să nu mai fie disponibile. Iată despre ce este vorba!

De când guvernul britanic a adus modificări semnificative Legii privind siguranța online anul trecut, site-urile web cu conținut pentru adulți sau dăunător au fost obligate să introducă verificări extrem de eficiente ale vârstei.

Una dintre cele mai mari schimbări este în industria pentru adulți. În Marea Britanie, persoanele sub 18 ani nu mai pot accesa acest tip de conținut decât dacă găsesc o metodă de a ocoli regulile. Autoritățile încearcă astfel să protejeze copiii și să le limiteze acceul la conținut nepotrivit pentru vârsta lor.

Noi termene și condiții pentru utilizatorii Apple

Modificările aduse de Ofcom (autoritatea din Marea Britanie care reglementează comunicațiile: televiziune, radio, internet, servicii online etc) obligă companiile de tehnologie să consolideze protecția siguranței copiilor, dar Apple este hotărâtă să facă un pas mai departe prin introducerea verificărilor de vârstă ca parte a actualizării software-ului iOS 26.4.

Oricine își actualizează software-ul dispozitivului în zilele și săptămânile următoare se va confrunta cu un mesaj care spune: „Legislația britanică vă impune să confirmați că sunteți adult pentru a modifica restricțiile de conținut.”

Apple precizează că îți va cere apoi să confirmi în setări că ești major, fie pe baza informațiilor existente, fie prin scanarea unui act de identitate sau a unui card de credit. Desigur, unii utilizatori ar putea fi reticenți în a-și încărca actele de identitate sau cardurile de credit, având în vedere că aproape orice escroc ar cere probabil ceva similar, dar aceasta este o solicitare reală din partea Apple, care va trebui îndeplinită.

Dacă alegeți să o ignorați, navigarea pe internet, în special în aplicația Safari, ar putea fi restricționată. Accesul la conținut și site-uri web pentru adulți va fi, de asemenea, limitat automat. Autoritatea de reglementare Ofcom a calificat această măsură drept o „adevărată victorie pentru copii și familii”.

