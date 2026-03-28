Ce pensie are Rică Răducanu, de fapt. Cât încasează lunar de la statul român: ”Din ce rămâne, luăm medicamente”

De: Elisa Tîrgovățu 28/03/2026 | 12:06
Rică Răducanu, fostul portar legendar, este nemulțumit de pensia pe care o primește de la statul român, considerând-o insuficientă după peste 50 de ani de activitate profesională. Suma încasată este mult mai mică decât ar fi crezut mulți dintre admiratorii săi.

La 79 de ani, Rică Răducanu obține o pensie modestă după o carieră de peste cinci decenii. Statul român îi acordă doar 1.800 de lei lunar, mult sub așteptări.

Fostul portar a mărturisit că, din cauza unui obicei prost, și-a lăsat pensia pe mâna soției, care îi gestionează banii lunar. Rică Răducanu recunoaște că, altfel, riscă să cheltuiască sume importante la păcănele, iar soția folosește banii pentru facturi, medicamente și strictul necesar.

„Eu habar n-am, dacă mi s-a mai mărit pensia, soția știe, o s-o întreb. Ea mi-o confiscă, ea o gestionează lunar. Se teme să n-o pierd la păcănele, am viciul ăsta, am mai lăsat pe acolo mulți bani, mii de euro. Așa că ea o ia, ca să achite facturile la casă, la lumină, gaze, apă. Din ce rămâne, mai luăm medicamente, mâncare”, a spus legendarul portar.

Rică Răducanu, printre cei mai apreciați portari din toate timpurile

Fostul internațional și-a făcut junioratul la două echipe din București, mai exact Victoria MIBC și Flacăra Roșie.Legendarul a ajuns la Rapid în 1965 și a apărat timp de 10 ani.

În această perioadă, a contribuit la câștigarea primului titlu din istoria clubului, în sezonul 1966-1967. De asemenea, a ridicat Cupa României în sezoanele 1971-1972 și 1974-1975.

Ulterior, a mai evoluat la Sportul, Steaua, FCM Reșița și Rocar, retrăgându-se în 1982. În total, Răducanu a acumulat 50 de ani de activitate profesională. Cu toate acestea, pensia sa rămâne modestă.

Fostul portar a participat și la Campionatul Mondial din 1970, organizat în Mexic. Naționala României a făcut parte din „Grupa de lei de la Guadalajara”, alături de Anglia, Brazilia și Cehoslovacia.

Rică Răducanu a fost rezervă în primele două meciuri ale României la Campionatul Mondial din 1970. „Tricolorii” au pierdut la limită în fața Angliei, 0-1, și au învins Cehoslovacia cu 2-1.

Răducanu a intrat pe teren în meciul cu Brazilia, în minutul 28, în locul lui Adamache, care primise deja două goluri. Dumitrache a redus diferența, apoi Pele a majorat scorul la două goluri pentru Brazilia. În minutul 87, Dembrovschi a stabilit scorul final.

