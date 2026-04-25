Astrologul Sanda Ionescu, avertismentul momentului pentru luna mai: „Se amplifică războiul!”

Luna mai se anunță una intensă, cu energii astrale care pot amplifica conflictele, manipulările și luptele pentru putere, avertizează astrologul Sanda Ionescu. Potrivit acesteia, configurațiile astrologice ale perioadei aduc la suprafață adevăruri incomode, tensiuni sociale și un climat general marcat de revoltă și impuneri. CANCAN.RO are detalii!

Sanda Ionescu explică faptul că energia dominantă a lunii este una fixă și de foc, ceea ce indică evenimente cu efecte pe termen lung și reacții greu de controlat. În plus, faza lunară Gibbous aduce o nevoie accentuată de perfecționare, dar și tendința către critică excesivă.

Unul dintre cele mai importante momente astrologice ale lunii este conjuncția dintre Mercur și Uranus, activă între 17 și 22 mai. Potrivit astrologului, această perioadă poate declanșa un val de dezvăluiri și informații care ies la suprafață într-un ritm accelerat.

Sanda Ionescu avertizează: „În luna mai se amplifică revoltele”

Astrologul Sanda Ionescu vine cu avertizări clare legate de luna mai, atunci când se pot amplifica conflictele iar majoritatea vor simți nevoia să-și impună punctul de vedere.

Ora Planetară GMT- Soare. Se pune reflectorul pe manipulări, minciuni în sincronicitate cu Ascendentul lunii în Leu. Predomină energia fixă și de foc- ceea ce se întâmplă luna asta e pe termen lung, se amplifică revoltele, impunerile și războiul. Faza Lunara- Gibbous aduce perfecționare, multă critică.

Mercur conjunct cu Uranus- 17- 22 mai- aspect de “nu mai tace nimeni” . Se spune tot, perpetuarea informațiilor. Atenție la discernământ. Manipulări ,minciuni, furturi, escrocherii, a declarat Sanda Ionescu pentru CANCAN.RO.

Finalul lunii aduce un stellium în Gemeni, pe 21 mai, un aspect astrologic pe care Sanda Ionescu îl leagă inclusiv de scena politică internațională și de influența Statelor Unite.

Marte cuadratura Pluto- 18 mai- 3 iunie. Tensiuni, putere, resurse, drepturi umane vs impuneri, învățământul și sănătatea sunt puse sub lupa. Iar 21 mai Stellium în Gemeni cu implicarea Stelei fixe Aldebaran și legătura cu USA și Donald Trump. “Copiii își decorează părinții” pentru a-și păstra puterea, a mai spus astrologul.

