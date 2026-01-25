Revin ninsorile în România. ANM a emis avertizare de vreme rea

Iarna nu ne va părăsi prea curând. Vremea din România se anunță a fi din nou marcată de ninsori, cu toate că valorile din ultima perioadă au fost peste cele obișnuite.Toate detaliile în articol.

ANM anunță că frigul se întoarce și vor fi episoade de instabilitate accentuată, cu vânt puternic, cantități însemnate de precipitații și ninsoare la munte. Toate detaliile în articol.

Revin ninsorile în România

Prima avertizare ANM a intrat în vigoare astăzi, 25 ianuarie, începând cu ora 14:00 și este valabilă până pe data de 26 ianuarie, la ora 08:00 – cod galben de vânt puternic pentru Banat, sudul Crișanei și Carpații Meridionali. Aici vântul poate ajunge și la viteze de 50-70km/h, iar rafalele vor depăși 90-100km/h la altitudini mai mari de 1.700 de metri.

A doua avertizare ANM de cod galben este valabilă în intervalul 26 ianuarie, ora 08:00 – 27 ianuarie, ora 10:00, iar zonele vizate sunt sudul Banatului, nordul Olteniei și nordul Munteniei, acolo unde sunt așteptate ploi semnificative. De asemenea, zonele montane vor fi marcate de precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare, în Carpații Meridionali, Occidentali și de Curbură.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20-35l/mp și local peste 40 l/mp. Astfel este favorizată topirea zăpezii existente în unele zone, fapt ce poate duce la probleme.

Precipitațiile se vor transforma în ninsoare la altitudini de peste 1.700 de metri și se va depune un nou strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 20 și 30 de centimetri.

De asemenea, vântul va sufla cu putere și va atinge viteze de 70-90km/h.

În astfel de condiții, vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. Cei care vor să se deplaseze în zone montane trebuie să fie atenți. Meteorologii atrag atenția în legătură cu riscurile pe care vremea rea le aduce, în special în regiunile înalte.

