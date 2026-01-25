Acasă » Știri » Revin ninsorile în România. ANM a emis avertizare de vreme rea

Revin ninsorile în România. ANM a emis avertizare de vreme rea

De: Denisa Iordache 25/01/2026 | 16:01
Revin ninsorile în România. ANM a emis avertizare de vreme rea
Revin ninsorile în România

Iarna nu ne va părăsi prea curând. Vremea din România se anunță a fi din nou marcată de ninsori, cu toate că valorile din ultima perioadă au fost peste cele obișnuite.Toate detaliile în articol. 

ANM anunță că frigul se întoarce și vor fi episoade de instabilitate accentuată, cu vânt puternic, cantități însemnate de precipitații și ninsoare la munte. Toate detaliile în articol. 

Revin ninsorile în România

Prima avertizare ANM a intrat în vigoare astăzi, 25 ianuarie, începând cu ora 14:00 și este valabilă până pe data de 26 ianuarie, la ora 08:00 – cod galben de vânt puternic pentru Banat, sudul Crișanei și Carpații Meridionali. Aici vântul poate ajunge și la viteze de 50-70km/h, iar rafalele vor depăși 90-100km/h la altitudini mai mari de 1.700 de metri. 

A doua avertizare ANM de cod galben este valabilă în intervalul 26 ianuarie, ora 08:00 – 27 ianuarie, ora 10:00, iar zonele vizate sunt sudul Banatului, nordul Olteniei și nordul Munteniei, acolo unde sunt așteptate ploi semnificative. De asemenea, zonele montane vor fi marcate de precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare, în Carpații Meridionali, Occidentali și de Curbură. 

ANM a emis avertizare de vreme rea
ANM a emis avertizare de vreme rea

Cantitățile de apă vor ajunge la 20-35l/mp și local peste 40 l/mp. Astfel este favorizată topirea zăpezii existente în unele zone, fapt ce poate duce la probleme. 

Precipitațiile se vor transforma în ninsoare la altitudini de peste 1.700 de metri și se va depune un nou strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 20 și 30 de centimetri. 

De asemenea, vântul va sufla cu putere și va atinge viteze de 70-90km/h.  

În astfel de condiții, vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. Cei care vor să se deplaseze în zone montane trebuie să fie atenți. Meteorologii atrag atenția în legătură cu riscurile pe care vremea rea le aduce, în special în regiunile înalte. 

CITEȘTE ȘI: 

Prognoza meteo azi, 25 ianuarie 2026. Vremea se încălzește la final de săptămână 

Câte zile ninge în februarie în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Iarna abia atunci începe cu adevărat 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât timp mai ești asigurat medical dacă ești concediat sau îți dai demisia. Ce spune legea
Știri
Cât timp mai ești asigurat medical dacă ești concediat sau îți dai demisia. Ce spune legea
Mihai Voropchievici anunță furtună și trădare pentru această zodie în 2026: „O persoană în care aveați mare încredere vă trădează cu un secret care va provoca o furtună în viața voastră”
Știri
Mihai Voropchievici anunță furtună și trădare pentru această zodie în 2026: „O persoană în care aveați mare încredere…
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Ce înseamnă când pisica te frământă cu lăbuțele. 10 semne care arată ca felină ta te iubește
Adevarul
Ce înseamnă când pisica te frământă cu lăbuțele. 10 semne care arată ca...
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os:...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de...
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Promotor.ro
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adevărul despre injecțiile pentru slăbit. Ce riști dacă le administrezi greșit. Antrenorul vedetelor ...
Adevărul despre injecțiile pentru slăbit. Ce riști dacă le administrezi greșit. Antrenorul vedetelor trage un semnal de alarmă
BANC | Căsătoria a fost prima formă de leasing
BANC | Căsătoria a fost prima formă de leasing
Test IQ exclusiv pentru genii | 7 + 4 = 3 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur ...
Test IQ exclusiv pentru genii | 7 + 4 = 3 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Cât timp mai ești asigurat medical dacă ești concediat sau îți dai demisia. Ce spune legea
Cât timp mai ești asigurat medical dacă ești concediat sau îți dai demisia. Ce spune legea
Mihai Voropchievici anunță furtună și trădare pentru această zodie în 2026: „O persoană ...
Mihai Voropchievici anunță furtună și trădare pentru această zodie în 2026: „O persoană în care aveați mare încredere vă trădează cu un secret care va provoca o furtună în viața voastră”
Pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ministrul a făcut anunțul
Pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ministrul a făcut anunțul
Vezi toate știrile
×