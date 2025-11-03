Test IQ | Care bărbat din imagine nu are bani de ajuns pentru nota de plată? Doar cei mai atenți ”se prind”

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență, menit să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Tot ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție fotografia de mai sus și să vă dați seama care bărbat nu are bani de ajuns pentru nota de plată. Detaliile sunt foarte importante! Luați-vă câteva momente și concentrați-vă pentru a desluși provocarea. Vestea bună este că nu aveți un anumit timp la dispoziție. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau imagini cu diverse cerințe, așa cum este aceasta. Provocarea de astăzi este ideală pentru cei care își doresc o evaluarea a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție la detalii sporită și de o gândire ageră.

Test IQ: Care dintre cei doi bărbați nu are bani de ajuns pentru nota de plată?

Așa cum am precizat, unul dintre cei doi bărbați din imagine nu are bani suficienți să achite nota de plată, iar provocarea constă în a vă da seama despre cine este vorba. La prima vedere, nu pare nimic în neregulă, însă un detaliu face diferența. Uitați-vă cu atenție!

Sperăm că v-ați descurcat bine și că sunteți mulțumiți de felul în care ați procedat. Îi felicităm pe cei care au reușit să răspundă corect. Persoanele care nu au deslușit testul de inteligență nu trebuie să își facă griji. Mai jos, vom explica detaliat rezolvarea.

Fotografia este una complexă pentru că prezintă foarte multe elemente. Din acest motiv, este foarte greu să identificați răspunsul corect. Ei bine, bărbatul B este cel nu are bani suficienți să plătească. Se poate observa că acesta a primit deja nota și transpiră abundent, semn că este anxios. Bărbatul A doar așteaptă pe cineva acolo.

Acest test de inteligență poate fi un instrument bun de interacțiune cu grupul de prieteni. Puteți să îl trimiteți mai departe apropiaților pentru a vedea cum se descurcă. Mai mult decât atât, pentru a face jocul și mai distractiv, aflați în cât timp au reușit să deslușească provocarea.

