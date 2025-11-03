Acasă » Teste IQ » Test IQ | Care bărbat din imagine nu are bani de ajuns pentru nota de plată? Doar cei mai atenți ”se prind”

Test IQ | Care bărbat din imagine nu are bani de ajuns pentru nota de plată? Doar cei mai atenți ”se prind”

De: Irina Rasoveanu 03/11/2025 | 11:14
Test IQ | Care bărbat din imagine nu are bani de ajuns pentru nota de plată? Doar cei mai atenți ”se prind”

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență, menit să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Tot ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție fotografia de mai sus și să vă dați seama care bărbat nu are bani de ajuns pentru nota de plată. Detaliile sunt foarte importante! Luați-vă câteva momente și concentrați-vă pentru a desluși provocarea. Vestea bună este că nu aveți un anumit timp la dispoziție. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau imagini cu diverse cerințe, așa cum este aceasta. Provocarea de astăzi este ideală pentru cei care își doresc o evaluarea a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție la detalii sporită și de o gândire ageră.

Test IQ: Care dintre cei doi bărbați nu are bani de ajuns pentru nota de plată?

Așa cum am precizat, unul dintre cei doi bărbați din imagine nu are bani suficienți să achite nota de plată, iar provocarea constă în a vă da seama despre cine este vorba. La prima vedere, nu pare nimic în neregulă, însă un detaliu face diferența. Uitați-vă cu atenție!

Sperăm că v-ați descurcat bine și că sunteți mulțumiți de felul în care ați procedat. Îi felicităm pe cei care au reușit să răspundă corect. Persoanele care nu au deslușit testul de inteligență nu trebuie să își facă griji. Mai jos, vom explica detaliat rezolvarea.

Locul asaltat de turiștii români, unde fumatul e interzis pentru anumite persoane. Interdicția include și țigările electronice sau produsele de vaping
Locul asaltat de turiștii români, unde fumatul e interzis pentru anumite persoane. Interdicția...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Fotografia este una complexă pentru că prezintă foarte multe elemente. Din acest motiv, este foarte greu să identificați răspunsul corect. Ei bine, bărbatul B este cel nu are bani suficienți să plătească. Se poate observa că acesta a primit deja nota și transpiră abundent, semn că este anxios. Bărbatul A doar așteaptă pe cineva acolo.

Acest test de inteligență poate fi un instrument bun de interacțiune cu grupul de prieteni. Puteți să îl trimiteți mai departe apropiaților pentru a vedea cum se descurcă. Mai mult decât atât, pentru a face jocul și mai distractiv, aflați în cât timp au reușit să deslușească provocarea.

Vezi și: Test IQ | Numai cei cu ochi de vultur văd unde se ascund 3 stele în ninsoarea liniștită din imagine!

Test de inteligență | Numai geniile cu IQ peste 140 văd litera ‘O’ în doar 10 secunde!

Tags:
Iți recomandăm
Test IQ | Numai cei cu ochi de vultur văd unde se ascund 3 stele în ninsoarea liniștită din imagine!
Teste IQ
Test IQ | Numai cei cu ochi de vultur văd unde se ascund 3 stele în ninsoarea liniștită din imagine!
Test de inteligență | Numai geniile cu IQ peste 140 văd litera ‘O’ în doar 10 secunde!
Teste IQ
Test de inteligență | Numai geniile cu IQ peste 140 văd litera ‘O’ în doar 10 secunde!
George Clooney spune că înlocuirea lui Biden cu Harris la prezidențialele din 2024 „a fost o greșeală”
Mediafax
George Clooney spune că înlocuirea lui Biden cu Harris la prezidențialele din 2024...
Marian Godină „A EXPLODAT”! Îi jignește pe români! „Să vă fie RUȘINE!”
Gandul.ro
Marian Godină „A EXPLODAT”! Îi jignește pe români! „Să vă fie RUȘINE!”
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Adevarul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate...
ANALIZĂ Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib medieval când vorbește despre Occident
Digi24
ANALIZĂ Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib...
Sindromul „text neck”: afecțiunea secolului XXI pe care toți utilizatorii de telefon mobil ar trebui să o cunoască
Mediafax
Sindromul „text neck”: afecțiunea secolului XXI pe care toți utilizatorii de telefon mobil...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Congresmenii americani vor să blocheze retragerea trupelor SUA din România şi din alte ţări de pe Flancul estic, scrie Kyiv Post
Digi 24
Congresmenii americani vor să blocheze retragerea trupelor SUA din România şi din alte ţări de...
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
Digi24
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump:...
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Marian Godină „A EXPLODAT”! Îi jignește pe români! „Să vă fie RUȘINE!”
Gandul.ro
Marian Godină „A EXPLODAT”! Îi jignește pe români! „Să vă fie RUȘINE!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„EXCLUSIV RAPID” după Craiova – Rapid 2-2 începe la ora 18:00, în direct pe YouTube ...
„EXCLUSIV RAPID” după Craiova – Rapid 2-2 începe la ora 18:00, în direct pe YouTube – ProSport
Prima reacție a Poliției, după ce mascații i-au reținut pe Amalia Bellantoni și soțul ei. Ce le-ar ...
Prima reacție a Poliției, după ce mascații i-au reținut pe Amalia Bellantoni și soțul ei. Ce le-ar fi făcut celor doi bătrâni, de fapt
Momentul în care cutremurul de 6,3 grade zguduie totul din temelii! VIDEO devenit viral după seismul ...
Momentul în care cutremurul de 6,3 grade zguduie totul din temelii! VIDEO devenit viral după seismul din Afganistan
Cine e tânăra care l-a agresat pe livratorul srilankez în Popești Leordeni? De la ce a pornit totul
Cine e tânăra care l-a agresat pe livratorul srilankez în Popești Leordeni? De la ce a pornit totul
Cine era bărbatul din Dej, care a murit după ce casa lui a sărit în aer. Era apreciat în comunitate
Cine era bărbatul din Dej, care a murit după ce casa lui a sărit în aer. Era apreciat în comunitate
Cum arată Nicoleta, sosia lui Celine Dion de la Desafio, PRO TV? Seamănă ca două picături de apă
Cum arată Nicoleta, sosia lui Celine Dion de la Desafio, PRO TV? Seamănă ca două picături de apă
Vezi toate știrile
×