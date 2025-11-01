Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Vedeți unde s-a ascuns liliacul din această imagine, în 12 secunde?

De: Irina Vlad 01/11/2025 | 16:20
Este sâmbătă și e o ocazie perfectă să ne descrețim frunțile cu un test special de inteligență și atenție, menit să te scoată din zona de confort. Este modul ideal prin care îți poți testa abilitățile și acest test îți va pune la încercare atenția.

Trebuie să privești cu mare atenție imaginea specială de Halloween și să descoperi liliacul din ea. Ai la dispoziție doar 12 secunde pentru a te putea considera un adevărat geniu al testelor de inteligență.

Test de inteligență: unde se ascunde liliacul de Halloween?

Este un prilej prin care îți poți convoca inclusiv prietenii, apropiații sau familia pentru a putea descoperi cine îl termină mai repede. Vorbim despre o activitate interactivă care întrunește misterul, observația, dar și distracția de Halloween și poate fi încercat de toată lumea.

Liliacul este ascuns într-o imagine ușor stranie, pentru că așa se poartă de Halloween, și ai nevoie de o gândire rapidă și o atenție deosebită la detalii pentru a-l putea descoperi, înainte să îți expire timpul. Ai reușit să îl găsești? Ei bine, liliacul este situat în partea din dreapta sus a imaginii, sub fantoma de Halloween.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

