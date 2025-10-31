Acasă » Teste IQ » Iluzie optică | Găsește litera ascunsă în această imagine, în doar 7 secunde!

De: Anca Chihaie 31/10/2025 | 07:28
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică ce îți va antrena mintea în această zi. Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!  

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare iluzie optică

Ești gata să îți pui la încercare atenția la detalii? Ia-ți pălăria de detectiv și pregătește-te pentru un joc al observației care îți va testa ochii la maximum! Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească testul o să indicăm răspunsul corect în rândurile următoare.

Creierul tău este un procesor incredibil de puternic, capabil să filtreze și să interpreteze realitatea din jurul său. Iluziile optice demonstrează cât de ușor poate fi păcălit, distorsionat și indus în eroare. Psihologii susțin că astfel de iluzii ne arată cum creierul nostru prioritizează anumite detalii vizuale, ignorând altele. Deși imaginile sunt procesate de 60.000 de ori mai rapid decât textul, creierul întâmpină dificultăți în detectarea unor elemente ascunse într-o compoziție complexă.

Rezolvare:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

Q între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

