Soțul lui Carmen de la Sălciua a scăpat de ÎNCHISOARE! Situația bizară de la tribunal

Veste bună pentru Marian Corcheș! Soțul lui Carmen de la Sălciua a scăpat de închisoare. Ce s-a întâmplat? În ce condiții ar putea cere despăgubiri? Iată ce a decis instanța! Vă prezentăm cele mai noi informații din dosar!

Soțului celebrei cântărețe Carmen de la Sălciua a scăpat de acuzațiile care l-au urmărit timp de trei ani. După ce a fost „târât” prin tribunale și acuzat că ar fi furat energie electrică, instanța a decis că probele împotriva lui Marian Corcheș nu există.

În anul 2022, procurorii l-au acuzat pe Marian Corcheș de furt și folosirea unor instalații ilegale pentru a fenta controlul de electricitate. Justiția a dat undă verde unui proces stufos, în care afaceristul a fost nevoit să se apere cu avocați scumpi și să participe la audieri.

Dar surpriză! În anul 2024, aceeași instanță care l-a trimis în judecată a realizat că nu există probe în acest dosar. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că procurorii și furnizorul de electricitate au făcut apel, iar procesul va ajunge la instanța superioară. Este important de precizat faptul că Marian Corcheș poate cere despăgubiri pentru calvarul prin care a trecut, însă doar dacă va fi achitat, potrivit Spynews.ro.

„Achită pe inculpatul CORCHEȘ MARIAN SEPTIMIU pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prev. de art. 228 alin. 1, 3 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen. achită pe inculpatul CORCHEȘ MARIAN SEPTIMIU, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea de instalații clandestine pentru ocolirea echipamentului de măsurare a energiei electrice, prev. de art. 92 alin. 2 din Legea nr. 123/2012. Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată în procesul penal de partea civilă DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, pentru procuror, inculpat şi partea civilă”, s-a decis în februarie 2025.