Motivul real pentru care a demisionat Daniel David de la Ministerul Educației. Ce l-a deranjat pe fostul ministru

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia pe data de 22 decembrie 2025. Vestea a fost confirmată chiar de el prin intermediul blogului său personal. Care este motivul real pentru care a luat această decizie? Toate detaliile în articol.

Înainte de a lua această decizie, Daniel David ar fi purtat o discuție cu Ilie Bolojan luni seara pe acest subiect. Premierul ar fi găsit după demisia pe masă, atunci când s-a întors de la o emisiune în cadrul căreia a participat.

Motivul real pentru care a demisionat Daniel David de la Ministerul Educației

Pe blogul său, Daniel David a vorbit despre demisie:

„Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră”

Potrivit primelor informații, Ministrul Educației nu ar fi de acord cu tăierea fondurilor și locurilor bugetate de la universități, dar nici cu reducerea bugetului pe 2026. Mai mult, Daniel David a abordat de mai multe ori tema legată de faptul că nu va mai accepta noi tăieri, după ce Educația și Cercetarea au redus fonduri în primul val al măsurilor luate pentru reducerea deficitului.

Demisia urmează să ajungă la Cotroceni în cursul zilei de astăzi, pentru semnarea decretului.

Mai mult, deja ar fi apărut și noua propunere pentru persoana care va prelua funcția de ministru. Este vorba despre Marilen Pitrea, deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara din anul 2012.

Daniel David ocupă funcția de ministru al Educației de pe data de 23 septembrie 2024.

CITEȘTE ȘI:

Ce ajutor pot primi pensionarii în 2026, potrivit ministrului Muncii. Ei sunt seniorii României care vor primi bani în plus

Ilie Bolojan cere ridicarea vârstei de pensionare: „Nu mai putem susține”