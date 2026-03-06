Țara în care primești bani dacă renunți la permisul de conducere. Despre ce sumă este vorba

O țară europeană oferă un bonus uriaș pentru tinerii care nu au permis de conducere. Statul a ajuns să fie depășit de traficul care se creează acolo în fiecare zi. Cei care primesc bonusul trebuie să respecte câteva condiții.

Guvernul țării a găsit soluția perfectă pentru a putea gestiona traficul. Inițiativa are rolul de a reduce presiunea din trafic, iar tinerii pot primi până la 25.000 de euro dacă renunță la permisul de conducere.

Insula primește foarte multe grupuri de imigranți, iar în ultimul timp s-a înregistrat o creștere uriașă a populației, fapt ce duce și la o supraaglomerare care este dificil de manevrat.

Care este țara care oferă bani tinerilor și de ce

Malta este insula în care în prezent circulă în jur de 457.000 de automobile. În ultimul an s-au înregistrat 3.754 de mașini noi. Cea mai mare problemă este că Malta are doar 317 kilometri pătrați, iar creșterea demografică duce la un spațiu limitat. Populația a crescut cu 3,83% în mai bine de un an, iar populația totală a crescut de la aproximativ 440.000 de persoane la 550.000 în zece ani. Acest fapt se datorează dezvoltării economice rapide și lucrătorilo străini din diferite sectoare care se stabilesc în Malta.

Din acest motiv, Guvernul maltez a propus acest bonus pentru tinerii cu vârsta de până la 30 de ani. Ce trebuie ei să facă este să renunțe la permisul auto pentru următorii cinci ani. Totuși, există câteva condiții pentru persoanele care acceptă această ofertă.

Ce trebuie să facă locuitorii Maltei dacă vor să primească banii

Dacă vor să primească 25.000 de euro de la stat, trebuie să știe că nu pot conduce timp de cinci ani nu doar în Malta, ci nici în alte state. Cei care se despart de certificatul auto, beneficiază în mod automat de gratuitate la mijloacele în comun puse la dispoziție de stat. Persoanele care încalcă regulile impuse riscă o amendă de aproximativ 5.000 de euro. Pe lângă asta, dacă sunt prinși la volan în acest interval pot primi și alte sancțiuni legale, stabilite de autorități. După expirarea celor cinci ani, cei care vor să conducă din nou, trebuie doar să urmeze cel puțin 15 ore de pregătire practică.

