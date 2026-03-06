Acasă » Știri » Țara în care primești bani dacă renunți la permisul de conducere. Despre ce sumă este vorba

Țara în care primești bani dacă renunți la permisul de conducere. Despre ce sumă este vorba

De: Denisa Crăciun 06/03/2026 | 14:46
Țara în care primești bani dacă renunți la permisul de conducere. Despre ce sumă este vorba

O țară europeană oferă un bonus uriaș pentru tinerii care nu au permis de conducere. Statul a ajuns să fie depășit de traficul care se creează acolo în fiecare zi. Cei care primesc bonusul trebuie să respecte câteva condiții.

Guvernul țării a găsit soluția perfectă pentru a putea gestiona traficul. Inițiativa are rolul de a reduce presiunea din trafic, iar tinerii pot primi până la 25.000 de euro dacă renunță la permisul de conducere.

Insula primește foarte multe grupuri de imigranți, iar în ultimul timp s-a înregistrat o creștere uriașă a populației, fapt ce duce și la o supraaglomerare care este dificil de manevrat.

Angajații care primesc prime de aproape 15.000 de euro. Compania consideră ca așa este corect

Care este țara care oferă bani tinerilor și de ce

Malta este insula în care în prezent circulă în jur de 457.000 de automobile. În ultimul an s-au înregistrat 3.754 de mașini noi. Cea mai mare problemă este că Malta are doar 317 kilometri pătrați, iar creșterea demografică duce la un spațiu limitat. Populația a crescut cu 3,83% în mai bine de un an, iar populația totală a crescut de la aproximativ 440.000 de persoane la 550.000 în zece ani. Acest fapt se datorează dezvoltării economice rapide și lucrătorilo străini din diferite sectoare care se stabilesc în Malta.

Din acest motiv, Guvernul maltez a propus acest bonus pentru tinerii cu vârsta de până la 30 de ani. Ce trebuie ei să facă este să renunțe la permisul auto pentru următorii cinci ani. Totuși, există câteva condiții pentru persoanele care acceptă această ofertă.

Ce trebuie să facă locuitorii Maltei dacă vor să primească banii

Dacă vor să primească 25.000 de euro de la stat, trebuie să știe că nu pot conduce timp de cinci ani nu doar în Malta, ci nici în alte state. Cei care se despart de certificatul auto, beneficiază în mod automat de gratuitate la mijloacele în comun puse la dispoziție de stat. Persoanele care încalcă regulile impuse riscă o amendă de aproximativ 5.000 de euro. Pe lângă asta, dacă sunt prinși la volan în acest interval pot primi și alte sancțiuni legale, stabilite de autorități. După expirarea celor cinci ani, cei care vor să conducă din nou, trebuie doar să urmeze cel puțin 15 ore de pregătire practică.

VEZI ȘI: Vești bune pentru românii care se pregătesc de vacanță! Wizz Air introduce 14 noi rute către destinații de top, la prețuri accesibile

Ce prețuri au terenurile arabile în Europa. Pe ce loc se află România

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristi Tănase a divorţat oficial de soţia sa. Primele declaraţii ale lui „Dodel” despre pensia alimentară pe care o plăteşte
Știri
Cristi Tănase a divorţat oficial de soţia sa. Primele declaraţii ale lui „Dodel” despre pensia alimentară pe care…
S-a aflat motivul pentru care Costi Bălășoiu și-a luat viața. Soția a fost cea care l-a găsit
Știri
S-a aflat motivul pentru care Costi Bălășoiu și-a luat viața. Soția a fost cea care l-a găsit
De la fotbal la Formula 1: cum a ajuns războiul din Iran să afecteze competițiile sportive internaționale
Mediafax
De la fotbal la Formula 1: cum a ajuns războiul din Iran să...
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Gandul.ro
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la un concurs de frumusețe
Adevarul
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la...
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Digi24
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu...
Parteneri
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Digi 24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Gandul.ro
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristi Tănase a divorţat oficial de soţia sa. Primele declaraţii ale lui „Dodel” despre pensia ...
Cristi Tănase a divorţat oficial de soţia sa. Primele declaraţii ale lui „Dodel” despre pensia alimentară pe care o plăteşte
S-a aflat motivul pentru care Costi Bălășoiu și-a luat viața. Soția a fost cea care l-a găsit
S-a aflat motivul pentru care Costi Bălășoiu și-a luat viața. Soția a fost cea care l-a găsit
Coșmarul s-a încheiat pentru Daciana Sârbu. Fiica sa, Irina, a revenit în țară
Coșmarul s-a încheiat pentru Daciana Sârbu. Fiica sa, Irina, a revenit în țară
Cum arată sora Irinei Fodor, Diana, și ce diferență de vârstă este între ele: „Prima ei aventură ...
Cum arată sora Irinei Fodor, Diana, și ce diferență de vârstă este între ele: „Prima ei aventură departe de casă”
Britney Spears, probleme mari după ce a fost prinsă beată la volan. Polițiștii i-ar fi găsit „o ...
Britney Spears, probleme mari după ce a fost prinsă beată la volan. Polițiștii i-ar fi găsit „o substanță necunoscută” în mașină
Vacanța s-a transformat în coșmar pentru Bogdan Mocanu: „Nu aș fi rezistat să plătesc 500€ ...
Vacanța s-a transformat în coșmar pentru Bogdan Mocanu: „Nu aș fi rezistat să plătesc 500€ pe zi”+ salvarea a venit de la Cătălin Cazacu
Vezi toate știrile
×