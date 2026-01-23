Acasă » Știri » O singură linguriță este suficientă. Alimentul care regenerează ficatul, potrivit prof. dr. Irinel Popescu

De: Simona Tudorache 23/01/2026 | 17:34
Există un aliment care poate face minuni dacă suferi de steatoză hepatică. Unele plante sunt, de asemenea, indicate. Steatoza hepatică apare atunci când excesul de grăsime se acumulează în ficat.

Boala începe cu o steatoză simplă, cunoscută și sub numele de modificare a țesutului adipos, care poate progresa spre stadii mai avansate, cum ar fi steatohepatita, fibroza și, în cele din urmă, ciroza. Steatoza hepatică poate apărea din cauza consumului excesiv de alcool, dar nu numai. Obezitatea și anumite medicamente pot juca un rol covârșitor.

Cum se manifestă steatoza hepatică

Persoanele cu steatoză hepatică nu au, de obicei simptome Atunci când simptomele sunt prezente, acestea sunt adesea vagi, cum ar fi oboseala sau starea de rău. Odată cu apariția unor leziuni hepatice semnificative, poate apărea durerea în partea dreaptă a abdomenului și icter. Pe măsură ce funcția hepatică se deteriorează și apare ciroza, se instalează și alte manifestări ale bolii, inclusiv varice esofagiene, ascit, vânătăi ușoare.

„Inamicul numărul 1 rămâne alcoolul ca și toxic extern, dar și anumite medicamente. Dintre acestea, în primul rând, Paracetamolul, în doze mari, poate să dea chiar insuficiență hepatică acută. Dar toxice sunt și în alimente, în alimentația modernă, și aici intră cealaltă categorie de acizi grași, cei saturați, grăsimile nocive. Iar agresiunea asupra ficatului se traduce din ce în ce mai mult în așa numitul ficat gras, așa numita steatoză hepatică. Alimentele procesate au multe componente nocive și agresive asupra ficatului. Și, din punct de vedere hepatic, carnea nu este foarte recomandată. Acolo sunt și grăsimi saturate, pentru ficatul gras, carnea nu este un aliment extrem de recomandat”, a explicat medicul Irinel Popescu la Antena 3.

Ce rol joacă plantele în steatoză hepatică

Medicul susține că unele extracte de plante pot fi indicate la persoanele diagnosticate cu această boală, deoarece acționează ca un antioxidant.

„Este nevoie de o anumită protecție a ficatului, iar cei care folosesc asemenea remedii, în aceleași timp, evită toxicele. Adică în loc să consume alcool, consumă aceste remedii. Unele dintre ele, fără să existe dovezi foarte clare, dar se știe foarte bine că acizii grași polinesaturați de tip Omega 3, Omega 6, Omega 9, sunt utili. Plantele, unele extracte de plante, din care se face Silimarina de exemplu, se spune că au anumite acțiuni antioxidante. Deci lucrurile astea nu sunt foarte dovedite științific dar nu sunt nici contestate. Iar aceste medicamente sunt pe piață, și sunt recomandate de gastroenterologi în bolile hepatice cronice. Deci ele se bazează pe acțiuni de acest tip asupra celulei hepatice și care au un suport destul de serios”, a explicat Irinel Popescu.

De ce e bine să consumăm miere

Există însă și un aliment are o acțiune benefică asupra ficatului, este vorba despre miere, care combatele efectele alcoolului. În general, ficatul femeilor se regenerează mai repede decât la bărbați.

„S-a dovedit că această capacitate de regenerare este dependentă de hormonii sexuali și din acest motiv ficatul femeilor se regenerează mai repede decât ficatul bărbaților”, a afirmat prof. dr. Irinel Popescu la Antena 3 CNN.
„Revenind la ficat, această formidabilă capacitate de regenerare este interesantă. Și aș mai adăuga ceva. Se spune că, vorbind de alcool ca toxic major pentru ficat, sunt alimente care pot să antagonizeze această capacitate și de curând s-a descoperit că mierea este un astfel de aliment care poate să antagonizeze efectele toxice ale alcoolului asupra ficatului”, a explicat prof. dr. Irinel Popescu.

