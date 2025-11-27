Marian Grozavu, „trădat” de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT

După ce CANCAN.RO a relatat recent că Antena 1 se confruntă cu o adevărată „criză” de concurenți pentru noul sezon Survivor, iată că apar și primele nume refuzate de producători. Se pare că nu e deloc ușor să găsești vedetele potrivite pentru un astfel de show, de la care se așteaptă audiențe record!

Și cea mai mare surpriză de pe această listă este, fără îndoială Marian Grozavu! Fostul concurent de la Insula Iubirii a făcut spectacol la primul său show TV. Marian și-a pus toate speranțele într-o continuare a parcursului său în televiziune, care să-i consolideze notorietatea. CANCAN.RO a aflat că și-a dorit o provocare și mai mare: să participe la Survivor!

Doar că a avut parte de o surpriză neașteptată: a fost refuzat! Potrivit surselor noastre, Marian Grozavu se alătură unei lungi liste cu vedete care și-au dorit să participe, dar au primit „stop”. Printre ele și fosta soție a lui Alin Oprea, Larisa Uță, Iustin Petrescu, dar și Bianca Pasat.

Plecarea în junglă va fi pe data de 20 decembrie, chiar înainte de sărbătorile de iarnă, acesta fiind și un impediment pentru unele vedete care au fost invitate în show și au refuzat.

Deocamdată, numele prezentatorului rămâne un mister, dar potrivit acelorași surse, producătorii sunt în negocieri avansate cu o vedetă și pregătesc o surpriză de proporții!

Marian Grozavu a răbufnit

Marian Grozavu a devenit cunoscut publicului larg după participarea la Insula Iubirii. În urma emisiunii de la Antena 1, acesta a câștigat numeroși fani, însă nu toți l-au plăcut. Au existat și cârcotași care nu au ezitat să îl critice.

Marian Grozavu are o problemă doar cu aceia care îi critică aspectul fizic, nu cu comentariile negative în general. Acesta îi înțelege pe cei care au opinii diferite fața de alea lui și pe cei care îi critică acțiunile. Fiecare comentariu, fie el și negativ, îl consideră ca pe un sfat și îi apreciază pe cei care își răpesc din timpul lor pentru a îi scrie lui.

„Aș putea spune că nu prea am hate și, chiar dacă aș avea hate sau comentarii negative, le iau în scop constructiv. Le iau ca un sfat, din afară lucrurile se văd altfel. Orice comentariu, bun sau rău, te ajută cumva… Toată lumea are un cuvânt de spus. Eu apreciez faptul că oamenii își iau din timpul lor pentru mine, fie că scriu de bine sau de rău”, a mai spus Marian Grozavu.

NU RATA: Vedeta care a spus „NU” la Survivor România! A ales să rămână acasă pentru ca nu avea room-service

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.