După ancheta DIICOT și procesul cu Dorian Popa, Călin Donca are din nou probleme cu justiția. S-a deschis dosar penal!

Călin Donca, unul dintre cei mai controversați milionari din Brașov, rămâne prins într-un lanț continuu de probleme judiciare. După ancheta DIICOT și procesele care îl leagă de diverse scandaluri din spațiul public, acesta trebuie acum să gestioneze o nouă situație, apărută în urma unei sancțiuni aplicate de polițiști în București.

Milionarul brașovean rămâne prins într-un circuit juridic din care pare tot mai greu de ieșit. Încă din momentul arestării preventive, care a avut loc în urmă cu doi ani, el a intrat într-o succesiune de anchete și procese ce nu par să se apropie de final. Noul dosar nu face decât să prelungească acest șir de complicații, accentuând imaginea unui om de afaceri aflat permanent în defensivă pe terenul justiției.

Călin Donca, din nou în atenția poliției

Potrivit informațiilor publice disponibile pe portalul instanțelor de judecată, Donca a primit o amendă pe 23 iulie. În termenul legal de o săptămână, afaceristul a depus o contestație, deschizând un proces la Judecătoria Brașov. Dosarul a fost înregistrat recent, iar primul termen de judecată nu a fost încă stabilit. Procesul are ca obiect anularea procesului-verbal de contravenție, iar soluția va depinde de argumentele pe care instanța le va considera întemeiate.

Deși amenzile de acest tip se judecă frecvent la nivelul instanțelor locale, cazul atrage atenția pentru că Donca se află deja implicat în mai multe procese, ceea ce menține subiectul în atenția opiniei publice. Contestarea sancțiunii devine, astfel, o nouă etapă într-un parcurs juridic complicat, pe care acesta îl traversează în ultimii ani.

Dincolo de această nouă cauză, Călin Donca se confruntă și cu alte dosare aflate pe rol. În trecut, el a deschis o acțiune împotriva unui bărbat din Brașov, pe care l-a acuzat că ar fi distribuit informații despre investigațiile DIICOT în care este implicat. Pentru a evita ca datele personale și detaliile sensibile să fie făcute publice, Donca a solicitat instanței anonimizarea numelui său în documentele oficiale.

Cu toate acestea, în primă instanță, Tribunalul Brașov a respins cererea formulată de el, ceea ce a reprezentat o nouă pierdere juridică în palmaresul său. Procesul a demonstrat că bătăliile legale purtate de milionar sunt multiple și nu se limitează doar la investigațiile penale de amploare, ci se extind și asupra unor aspecte care țin de imaginea sa publică și de sancțiunile contravenționale.

În ceea ce privește amenda contestată, urmează ca Judecătoria Brașov să stabilească primul termen de judecată. Procedura poate dura câteva luni, iar soluția va depinde de probele depuse și de legalitatea procesului-verbal întocmit de polițiști. Dacă instanța va considera că sancțiunea a fost aplicată corect, Donca va trebui să o achite. În caz contrar, amenda poate fi anulată.

