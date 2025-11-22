Acasă » Exclusiv » BREAKING: Greu de găsit vedete pentru Survivor! Un comediant mare zice “pas”

BREAKING: Greu de găsit vedete pentru Survivor! Un comediant mare zice “pas”

De: Ana Maria Pasat 22/11/2025 | 23:40
Încă o vedetă de marcă a Antenei 1 a refuzat categoric oferta de a participa la Survivor. Mai precis, Cătălin Bordea! Acesta a fost cât se poate de tranșant în momentul în care a fost contactat pentru show-ul achiziționat recent de trustul Intact. CANCAN.RO are toate amănuntele și declarații în exclusivitate.

După ce a dat lovitura și a achiziționat Survivor de la trustul rival, Pro TV, Antena 1 pare să nu-i dea de capăt în ceea ce privește numele faimoșilor ce vor intra în competiție. Producătorii s-au izbit, rând pe rând de refuzuri. Și nu doar din exterior, ci și din interiorul trustului.

Cătălin Bordea a refuzat categoric Survivor. sursă – social media

Cătălin Bordea, despre motivul pentru care a refuzat Survivor

Un refuz de răsunet este cel chiar al lui Cătălin Bordea! Da, ați citit bine. Co-prezentatorul emisiunii The Tickets, una dintre cele mai în vogă vedete ale trustului, a spus un „nu” categoric în momentul în care i s-a propus să participe la show-ul de supraviețuire.

„Nu mă duc la Survivor. Da, m-au chemat. Dar am refuzat. Pentru că nu mă atrage formatul deloc”, a mărturisit Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce a ales să facă în perioada filmărilor

Comediantul are deja programul făcut pentru perioada în care filmările pentru Survivor, ce vor începe pe 20 decembrie, vor fi în toi.

„Turneul merge bine. Sunt pline sălile. Iar de Crăciun mă duc la țară, la bunica. Voi merge împreună cu un prieten sau doi. De Revelion o să fiu la mine la club. Organizăm și noi la club, ca-n fiecare an. Și cel mai probabil voi fi tot singur cu prietenii”, a completat acesta.

Bordea a ținut să precizeze că-n acest moment nu este implicat în vreo relație sentimentală. Motiv pentru care finalul anului îl va găsi tot singur.

Ce vedete au mai refuzat Survivor

După cum CANCAN.RO anunța recent, o altă vedetă care a refuzat propunerea de a participa la Survivor este și Alexandru Ciucu. Fostul soț al Alinei Sorescu a declinat propunerea întrucât preferă să respecte programul cu cele două fiice ale sale, stabilit de instanță, la divorț. Mai mult, acesta nu ne-a ascuns faptul că este mai atras de formatul de la Asia Express, decât de cel de la Survivor.

Printre cei contactați pentru a participa se numără și „spaima loteriei române”, Stelian Ogică. Dar și câțiva influenceri foarte cunoscuți.

În prezent, în pole-position pentru postura de posibil prezentator al show-ului se află Mihai Morar și Răzvan Fodor. Ofertat a fost și Răzvan Simion. Dar acesta se pare că a refuzat oferta.

CITEȘTE ȘI: Cătălin Bordea, anunţ BOMBĂ, după dezvăluirile făcute despre noua iubită: „Nu mai am relație”

NU RATA: Vedeta care a spus „NU” la Survivor România! A ales să rămână acasă pentru ca nu avea room-service

