Antena 1, în criză de concurenți pentru Survivor! Noul sezon pornește cu stângul

De: Andrei Iovan 14/11/2025 | 23:40
Antena 1 caută de zor concurenți pentru Survivor. Doar că a apărut o problemă care le cam dă bătăi de cap producătorilor. Bine, cumva și-au făcut-o cu mâna lor, și aici vorbim de timing-ul ales pentru plecare. CANCAN.RO a aflat detalii din culisele emisiunii care nici nu a început și deja întâmpină primele probleme. Chiar dacă tentația e mare, mulți au spus „pas” atunci când au aflat că plecarea va fi pe data de 20 decembrie, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Așa cum era de așteptat, șefii au început să apeleze la vedetele din propria „curte”, însă, din nou, unii au refuzat. Mai sunt dedesubturi și detalii de discutat, așadar, vă invităm să parcurgeți rândurile de mai jos. 

Deja știm că Antena 1 le-a dat lovitura celor de la Pro TV, atunci când a achiziționat drepturile pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, care își va face debutul pe micile ecrane începând cu primăvara anului 2026. Prima reușită a fost bifată, însă încep să iasă la iveală primele probleme de natură organizatorică.

Vedetele refuză Survivor pe bandă rulantă. Sursa foto reprezentativă: Facebook Survivor

Au vrut să aibă tot anul calendaristic acoperit cu show-uri care să țină telespectatorii lipiți cu ochii de ecrane, dar și vedetele noastre au pretențiile lor. Și pe bună dreptate, cine ar vrea să plece să lupte pentru marele premiu, în condiții vitrege, înainte de Crăciun, când alții se răsfață cu preparate delicioase și oamenii dragi alături.

Producătorii de la Survivor, refuzați în repetate rânduri

Telefoanele vedetelor au început să sune, dar mulți au fost cei care nu au fost de acord cu condițiile impuse. O altă vedetă care a spus un nu hotărât a fost Nadd Hu. Așadar, așa cum era de așteptat, Antena 1 a început să caute concurenți mai „aproape de casă”, adică vedete din interiorul trustului. Din nou, unii au nu au fost prea încântați, așa că au apelat și la influenceri, iar noi am aflat că și Ceanu a fost prezent la casting. Dacă îl vom vedea în cadrul competiției sau nu, rămâne de văzut. Însă să lăsăm pentru un moment vedetele și să discutăm și despre echipa adversă.

Ceanu a participat la casting. Sursă – social media

Aici, din nou, au apărut probleme, cu toate că Antena 1 a anunțat pe toate rețelele de socializare că s-a dat startul castingului. Sursele CANCAN.RO ne-au spus că sportivi de performanță au fost ignorați complet, în ciuda palmaresului, cei care se ocupă de casting nici nu s-au uitat pe videoclipurile și detaliile de prezentare trimise de unii sportivi. Unde să fie problema oare aici? Când nu te știi cu „cine trebuie”, e cam greu să găsești un locșor.

×