Acasă » Știri » Vedeta din România care a mâncat street food din India. Fanii sunt bulversați de curajul lui: „Mai trăiești, vărule, sau aia a fost?”

Vedeta din România care a mâncat street food din India. Fanii sunt bulversați de curajul lui: „Mai trăiești, vărule, sau aia a fost?”

De: Anca Chihaie 02/01/2026 | 10:44
Vedeta din România care a mâncat street food din India/foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Ionuț Lenghel, cunoscut pe YouTube sub pseudonimul „Îmi Place Să Mănânc”, a călătorit recent în India, unde a explorat cultura culinară locală și a testat preparate tradiționale stradale, adesea considerate provocatoare pentru turiști. Printre acestea se numără și kachori, un produs de patiserie prăjit, picant și umplut, cu origini în regiunea Marwar din Rajasthan.

Preparatul este confecționat din făină rafinată (maida) și o umplutură ce poate include linte galbenă (moong dal) sau ceapă, condimentată cu coriandru, pudră de chili roșu și alte mirodenii tipice bucătăriei indiene. Kachori se prăjește în ulei vegetal până capătă o textură crocantă, aurie, și se servește de obicei cu sosuri dulci și picante pe bază de tamarind sau, ocazional, cu sos de mentă și ardei verde.

Vedeta din România care a mâncat street food din India

Experiența gastronomică a youtuberului român a atras rapid atenția publicului online. Mulți dintre urmăritorii săi s-au arătat surprinși de curajul de a consuma preparate stradale în India, o țară unde standardele de igienă pot diferi mult de cele obișnuite pentru turiști. Reacțiile de pe rețelele sociale au fost diverse, trecând de la uimire la ironie, iar postările despre aventura culinară a lui Lenghel au generat un val de comentarii virale.

Foto: Instagram

„Mai traiesti varule sau aia a fost?”, „Ai grijă că repatrierea este
scumpă:))))”, „Deci tu ai adus holera in Romania!!!”, „Mai bine mănânci o shaorma scăpată pe jos de 2 zile într-o staţie de metrou din București”, sunt comentariile lăsate de internauți. (VEZI GALERIE)

Kachori, preparatul ales de Ionuț, este unul dintre cele mai populare street food-uri din India de nord, fiind servit în piețele locale și în mici tarabe mobile. Deși aparent simplu, gustul său intens și combinația de condimente îl transformă într-o provocare culinară pentru cei nefamiliarizați cu bucătăria indiană. În același timp, metoda de preparare, prăjirea în ulei încins,  poate fi un factor care determină reticența turiștilor neobișnuiți cu astfel de preparate.

CITEȘTE ȘI: Imagine de milioane! Iulia Vântur s-a fotografiat alături de tatăl lui Salman Khan! Cum arată socrul fostei vedete Pro TV

(VEZI ȘI: Care sunt cele mai sigure locuri dintr-un avion, potrivit specialiștilor! Supraviețuitorul catastrofei din India era așezat pe locul 11 A)

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Știri
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Cine deține barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, de fapt. Ce s-a întâmplat cu patronii chiar în noaptea incendiului
Știri
Cine deține barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, de fapt. Ce s-a întâmplat cu patronii chiar în…
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată...
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru...
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv
Digi24
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Mediafax
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în hotelul ei din Poiana Brașov: cina festivă, inclusă în pachetele de mii de euro. FOTO
Prosport.ro
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în hotelul ei...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Click.ro
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu...
„Viespile” și „Bondarii” ucigași care au speriat Kremlinul. Cum a luat naștere arsenalul devastator de drone AI al Ucrainei
Digi 24
„Viespile” și „Bondarii” ucigași care au speriat Kremlinul. Cum a luat naștere arsenalul devastator de...
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă ...
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Cine deține barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, de fapt. Ce s-a întâmplat ...
Cine deține barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, de fapt. Ce s-a întâmplat cu patronii chiar în noaptea incendiului
Obiectele periculoase pe care le ții în mașina ta. Pot exploda din cauza frigului
Obiectele periculoase pe care le ții în mașina ta. Pot exploda din cauza frigului
Orașul din Spania unde primești 10.000 de euro dacă te muți. Statul îți oferă un ajutor
Orașul din Spania unde primești 10.000 de euro dacă te muți. Statul îți oferă un ajutor
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă de Anul Nou într-un hotel din California! Primele informații ...
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă de Anul Nou într-un hotel din California! Primele informații oficiale despre tragedie
Când se dă Agheasma Mare la Catedrala Patriarhală. Programul complet al slujbelor de Bobotează
Când se dă Agheasma Mare la Catedrala Patriarhală. Programul complet al slujbelor de Bobotează
Vezi toate știrile
×