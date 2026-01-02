Vedeta din România care a mâncat street food din India. Fanii sunt bulversați de curajul lui: „Mai trăiești, vărule, sau aia a fost?”

Ionuț Lenghel, cunoscut pe YouTube sub pseudonimul „Îmi Place Să Mănânc”, a călătorit recent în India, unde a explorat cultura culinară locală și a testat preparate tradiționale stradale, adesea considerate provocatoare pentru turiști. Printre acestea se numără și kachori, un produs de patiserie prăjit, picant și umplut, cu origini în regiunea Marwar din Rajasthan.

Preparatul este confecționat din făină rafinată (maida) și o umplutură ce poate include linte galbenă (moong dal) sau ceapă, condimentată cu coriandru, pudră de chili roșu și alte mirodenii tipice bucătăriei indiene. Kachori se prăjește în ulei vegetal până capătă o textură crocantă, aurie, și se servește de obicei cu sosuri dulci și picante pe bază de tamarind sau, ocazional, cu sos de mentă și ardei verde.

Vedeta din România care a mâncat street food din India

Experiența gastronomică a youtuberului român a atras rapid atenția publicului online. Mulți dintre urmăritorii săi s-au arătat surprinși de curajul de a consuma preparate stradale în India, o țară unde standardele de igienă pot diferi mult de cele obișnuite pentru turiști. Reacțiile de pe rețelele sociale au fost diverse, trecând de la uimire la ironie, iar postările despre aventura culinară a lui Lenghel au generat un val de comentarii virale.

„Mai traiesti varule sau aia a fost?”, „Ai grijă că repatrierea este

scumpă:))))”, „Deci tu ai adus holera in Romania!!!”, „Mai bine mănânci o shaorma scăpată pe jos de 2 zile într-o staţie de metrou din București”, sunt comentariile lăsate de internauți. (VEZI GALERIE)

Kachori, preparatul ales de Ionuț, este unul dintre cele mai populare street food-uri din India de nord, fiind servit în piețele locale și în mici tarabe mobile. Deși aparent simplu, gustul său intens și combinația de condimente îl transformă într-o provocare culinară pentru cei nefamiliarizați cu bucătăria indiană. În același timp, metoda de preparare, prăjirea în ulei încins, poate fi un factor care determină reticența turiștilor neobișnuiți cu astfel de preparate.

