Ultima oră. Criminalul fugar a fost prins într-un mall din Cluj. A fost recunoscut de un trecător

De: Simona Tudorache 15/01/2026 | 15:43
Un tânăr dat în urmărire în Franța pentru omor a fost descoperit într-un mall din Cluj-Napoca. Polițiștii din cadrul IPJ Cluj au intrat imediat în acțiune după ce au primit informații că un bărbat căutat pentru crimă se plimbă nestingherit prin Cluj Napoca.

S-au constituit mai multe echipe operative și orașul a fost luat la puricat. Agenții au investigat mai multe locuri în care bărbatul s-ar fi putut ascunde. Au fost luate la control mijloacele de transport în comun.

În jurul orei 10:50, bărbatul căutat a fost identificat pe baza semnalmentelor într-un centru comercial din oraș. Tânărul de 23 de ani a fost percheziționat într-un spațiu ferit din mall și transportat ulterior la sediul Inspectoratului. Nu a opus rezistență și a cooperat cu Poliția.

„Persoana a fost depistată în urma unor activități specifice de verificare și monitorizare, desfășurate de polițiștii clujeni, ca urmare a informațiilor operative deținute”, a declarat IPJ Cluj.

Poliția Română a stabilit că bărbatul descoperit era cel care făcuse o crimă în Franța și avea un mandat european de arestare. El dispăruse înainte să fie arestat de autorități. Bunurile pe care le avea în posesie au ajuns acum la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj.

„Pe numele bărbatului era emis un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de omor, acesta fiind căutat de autoritățile franceze”, au precizat oficialii de la IPJ Cluj.

Infractorul va ajunge la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, unde vor fi dispuse măsurile legale în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare.

Polițiștii au mai găsit la Cluj-Napoca un bărbat căutat în Franța pentru jaf

Cazul nu este unul izolat. Anul trecut, în iunie, polițiștii au prins la Cluj-Napoca un român căutat în Franța pentru mai multe jafuri.

„La data de 5 iunie a.c., un bărbat de 44 de ani, din județul Maramureș, a fost reținut de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, în urma punerii în aplicare a unui mandat european de arestare emis de autoritățile din Franța. Semnalarea în Sistemul Informatic Schengen a fost transmisă în data de 4 iunie a.c. de către Biroul SIRENE Național din Franța, fiind solicitată arestarea persoanei pentru fapte aflate în competența organelor judiciare franceze, respectiv asocierea la un grup infracțional organizat”, a transmis atunci Inspectoratul General al Poliției Române.

