Doliu în presă! A murit jurnalistul Mihai Stănescu

De: David Ioan 04/12/2025 | 19:01
Jurnalistul Mihai Stănescu, cunoscut pentru activitatea sa la Alpha TV și fiul regretatei actrițe Ilinca Tomoroveanu, s-a stins din viață la doar 48 de ani. Vestea tragică a fost confirmată de soția sa, Florentina Stănescu, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Dispariția sa prematură a provocat un val de reacții din partea colegilor și prietenilor din televiziune și teatru, care au exprimat condoleanțe și au împărtășit amintiri despre omul și profesionistul pe care l-au cunoscut.

Doliu în lumea presei

Florentina Stănescu a publicat un mesaj de adio sfâșietor, în care și-a exprimat durerea și dragostea față de soțul său:

 „Oriunde ai fi, rămâi jumătatea mea. Îți mulțumesc pentru tot, te iubesc! Dumnezeu te-a luat prea repede…”

În același mesaj, aceasta a inclus un fragment din textul lui Henry Scott Holland, „Moartea nu înseamnă nimic”, un poem care vorbește despre continuitatea vieții și despre faptul că despărțirea este doar temporară:

„Moartea nu înseamnă nimic; / Nici măcar nu contează. Am trecut doar în camera cealaltă./ Nu s-a întâmplat nimic. Toate au rămas așa cum le știai. / Eu sunt eu, tu ești tu, iar viaţa prin care, atât de frumos, am trecut împreună este aceeași, neschimbată. Vom continua să fim unul pentru altul ceea ce am fost întotdeauna…”.

Mihai Stănescu s-a stins din viaţă la doar 48 de ani. Foto: Facebook

Mesajul soției a fost urmat de numeroase reacții din partea colegilor de breaslă, care au subliniat calitățile umane ale lui Mihai Stănescu. Mulți l-au descris ca pe un om cald, generos și dedicat profesiei sale. Reacțiile au evidențiat nu doar pierderea unui jurnalist respectat, ci și a unui prieten apropiat, care a lăsat în urmă amintiri puternice.

Jurnalistul Mihai Stănescu s-a stins din viaţă la doar 48 de ani

Într-un alt mesaj publicat pe rețelele sociale, văduva jurnalistului a oferit detalii despre programul funeraliilor:

„Dragii noștri, Știu că v-am șocat, vă închipuiți cum suntem noi. Vă rog să mă iertați dacă nu v-am putut răspunde dar am văzut și citit tot ce ați scris voi. Este o mare nebunie de care trebuie să mă ocup singură, nu pentru că nu are cine să se ocupe ci pentru că actele doar soția le semnează. Așadar: mâine, 3 decembrie va fi depus la ora 14 la Biserica Izvorul Tămăduirii Mavrogheni, se va face o slujbă religioasă începând cu ora 15. Slujba de înmormântare se va oficia la aceeași biserică, joi 4 decembrie la ora 12. Înhumarea va fi la cimitirul Sfânta Vineri, o să vă anunț exact ora. Mă înclin, vă mulțumim tuturor!”.

Ceremonia de înmormântare a avut loc joi, 4 decembrie, la Biserica Izvorul Tămăduirii Mavrogheni, iar înhumarea s-a desfășurat la cimitirul Sfânta Vineri. Evenimentul a adunat familie, prieteni și colegi, care au venit să își ia rămas bun de la jurnalistul care a marcat prin activitatea sa mediul televiziunii românești.

Moartea lui Mihai Stănescu lasă un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut. Mesajele de pe rețelele sociale reflectă nu doar durerea unei familii îndoliate, ci și respectul și aprecierea unei comunități întregi pentru un om care și-a dedicat viața profesiei și celor din jur.

×