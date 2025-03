Tatăl lui Meghan Markle o desființează pe ducesă. „Se preface în fața camerelor, nu a fost niciodată autentică”

Tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle Sr., cu care ducesa nu are o relație deloc bună, desființează noul serial Netflix al acesteia, spunând că fiica sa „nu a fost niciodată autentică”.

Ducesa de Sussex, în vârstă de 43 de ani, a celebrat săptămâna trecută lansarea noului său show de pe Netflix, With Love, Meghan, serial despre care producătorii au anunțat deja că va avea și un al doilea sezon.

Dar, în ciuda faptului că serialul a ajuns în Top 10 Netflix, se pare că familia lui Meghan nu a contribuit la succesul său și nici nu se bucură de acesta, ba dimpotrivă. Tatăl său a criticat deja producția care o are în prim-plan pe Meghan, arată The New York Post.

„S-ar putea să mă așez și să-l privesc într-o zi, dar nu sunt sigur”, a declarat tatăl lui Meghan.

CITEȘTE ȘI: UN FOST ANGAJAT AL CASEI REGALE VORBEȘTE PENTRU PRIMA DATĂ: CE A PROVOCAT RUPTURA DINTRE PRINȚUL WILLIAM ȘI HARRY

Meghan Markle „nu a fost niciodată autentică”

Thomas, care a lucrat în televiziune, la producții precum Familia Bundy și General Hospital, și-a acuzat fiica că folosește expresii faciale „preplanificate” în show-ul ei.

„Din păcate, Meghan nu a fost niciodată autentică. Trebuie să se gândească la toate. Ea nu este spontană. Tot ceea ce spune ea este planificat în prealabil și repetat. Mă face să râd pentru că îi cunosc toate expresiile. Știu când se preface doar pentru camere. Se străduiește atât de mult să fie perfectă, încât se încordează de fiecare dată când camera este pe ea. Emisiunile de gătit sunt îngrozitor de plictisitoare, dacă prezentatorul nu are o pasiune pentru asta. Trebuie să fii autentic pentru a atrage atenția oamenilor. Când umpli un curcan, trebuie să pară că te distrezi făcând asta”, a declarat el.

Serialul „With love, Meghan” a fost lansat după o amânare de câteva luni cauzată de incendiile de vegetație din Los Angeles. La acel moment, cârcotașii au pus întârzierea lansării pe teama vedetei de a nu face rating. Însă acum, după primul episod, lucrurile se prezintă mult mai rău. Primii care au lovit au fost cei de la Telegraph, care au catalogat noul serial drept „un exerciţiu de narcisism”.

CITEȘTE ȘI: MEGHAN MARKLE, ACUZATĂ CĂ ÎȘI PROMOVEAZĂ AFACERILE CU IMAGINEA PRINȚESEI DIANA! DETALIUL CARE L-A SCOS DIN MINȚI PE PRINȚUL WILLIAM