Mall-ul a „explodat” când a apărut Alex Velea. N-a avut nicio șansă de scăpare!

Simpaticul Băiat rău al industriei muzicale nu a avut nicio șansă să treacă neobservat de CANCAN.RO. Bineînțeles, avem imagini tari, iar scena din mall a devenit instantaneu virală, exact cum se întâmplă când Alex Velea (41 de ani) își face apariția. A ieșit la o sesiune de shopping cu cei doi fii, Dominic și Akim, dar nu a avut parte de liniște prea mult timp. Deh, așa e când te iubește lumea!

Alex Velea s-a dus la mall pentru câteva cumpărături împreună cu cei doi fii pe care îi are cu Antonia. Îmbrăcat ca un superstar internațional, într-un outfit pe care doar el îl poate purta cu atâta relaxare, șapcă de baseball Oakland Athletics, ochelari de soare negri, hanorac cu croială urbană și pantaloni de camuflaj ,artistul se plimba lejer printre rafturi, în timp ce discuta cu fiii săi despre ultimele achiziții.

Așa cum era de așteptat, a fost recunoscut imediat de fani!

Alex Velea nu scapă nici în timpul liber

La ieșire, în timp ce așteptau un Uber, doi fani emoționați l-au recunoscut și au dat năvală spre el. Velea, prietenos ca întotdeauna, a zâmbit, a schimbat câteva vorbe cu ei și, desigur, au tras și pozele obligatorii. Direct pe Insta, punem pariu! Momentul a durat însă doar câteva secunde, băieții au privit fascinați, iar Alex s-a comportat exact ca imaginea lui publică: cool, cald și natural. Copiii lui Alex și ai Antoniei au stat cuminți, obișnuiți probabil cu momentele din viața de star a tatălui lor! Nici cei mici nu au trecut neobservați. Se vede din plin influența tatălui asupra stilului lor vestimentar. Zici că sunt copiii lui Kanye West, așa cool sunt! Păi nici nu se putea altfel! Când o ai pe frumoasa Antonia ca mamă și pe Alex Velea tată, nu e o surpriză că Dominic și Akim au un look de superstaruri în devenire.

Alex Velea nu e doar un star care întoarce priviri în mall,e un motor al industriei muzicale, un artist care simte vibe-ul publicului și îl transformă în hit. Vara aceasta, el, Smiley și Connect-R au lovit din plin cu Combinația, piesa care a devenit instant soundtrack-ul anotimpului: fun, relaxată, plină de energie și perfectă pentru zile toride, nopți lungi și roadtrip-uri cu geamurile coborâte.

CITEȘTE ȘI: Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă de respect și complet nepotrivit”

NU RATA: Antonia s-a deghizat în Alex Velea pentru o vizită-fulger la Spitalul Militar! Cine i-a fost complice

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.