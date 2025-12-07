Acasă » Exclusiv » Mall-ul a „explodat” când a apărut Alex Velea. N-a avut nicio șansă de scăpare!

Mall-ul a „explodat” când a apărut Alex Velea. N-a avut nicio șansă de scăpare!

De: Paul Hangerli 07/12/2025 | 21:12
Mall-ul a explodat când a apărut Alex Velea. N-a avut nicio șansă de scăpare!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Simpaticul Băiat rău al industriei muzicale nu a avut nicio șansă să treacă neobservat de CANCAN.RO. Bineînțeles, avem imagini tari, iar scena din mall a devenit instantaneu virală, exact cum se întâmplă când Alex Velea (41 de ani) își face apariția. A ieșit la o sesiune de shopping cu cei doi fii, Dominic și Akim, dar nu a avut parte de liniște prea mult timp. Deh, așa e când te iubește lumea!

Alex Velea s-a dus la mall pentru câteva cumpărături împreună cu cei doi fii pe care îi are cu Antonia. Îmbrăcat ca un superstar internațional, într-un outfit pe care doar el îl poate purta cu atâta relaxare, șapcă de baseball Oakland Athletics, ochelari de soare negri, hanorac cu croială urbană și pantaloni de camuflaj ,artistul se plimba lejer printre rafturi, în timp ce discuta cu fiii săi despre ultimele achiziții.

Alex Velea nu își poate refuza niciodată fanii

Așa cum era de așteptat, a fost recunoscut imediat de fani!

Alex Velea nu scapă nici în timpul liber

La ieșire, în timp ce așteptau un Uber, doi fani emoționați l-au recunoscut și au dat năvală spre el. Velea, prietenos ca întotdeauna, a zâmbit, a schimbat câteva vorbe cu ei și, desigur, au tras și pozele obligatorii. Direct pe Insta, punem pariu! Momentul a durat însă doar câteva secunde, băieții au privit fascinați, iar Alex s-a comportat exact ca imaginea lui publică: cool, cald și natural. Copiii lui Alex și ai Antoniei au stat cuminți, obișnuiți probabil cu momentele din viața de star a tatălui lor! Nici cei mici nu au trecut neobservați. Se vede din plin influența tatălui asupra stilului lor vestimentar. Zici că sunt copiii lui Kanye West, așa cool sunt! Păi nici nu se putea altfel! Când o ai pe frumoasa Antonia ca mamă și pe Alex Velea tată, nu e o surpriză că Dominic și Akim au un look de superstaruri în devenire.

Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Artistul a mers la o sesiune de shopping cu cei doi fii

Alex Velea nu e doar un star care întoarce priviri în mall,e un motor al industriei muzicale, un artist care simte vibe-ul publicului și îl transformă în hit. Vara aceasta, el, Smiley și Connect-R au lovit din plin cu Combinația, piesa care a devenit instant soundtrack-ul anotimpului: fun, relaxată, plină de energie și perfectă pentru zile toride, nopți lungi și roadtrip-uri cu geamurile coborâte.

CITEȘTE ȘI: Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă de respect și complet nepotrivit”

NU RATA: Antonia s-a deghizat în Alex Velea pentru o vizită-fulger la Spitalul Militar! Cine i-a fost complice

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Iuliana Beregoi, vrăjită complet de „moștenitorul Brasserie”. S-a lăsat cu scântei!
Exclusiv
Iuliana Beregoi, vrăjită complet de „moștenitorul Brasserie”. S-a lăsat cu scântei!
Familia lui „Batman de Constanța”, în vârful unei industrii de milioane. CANCAN.RO a aflat cum stă, de fapt, treaba cu banii
Exclusiv
Familia lui „Batman de Constanța”, în vârful unei industrii de milioane. CANCAN.RO a aflat cum stă, de fapt,…
Marele pierzător al acestor alegeri
Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 32,7% Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu – 20,2%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana Ciceală – 6%
Gandul.ro
EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 32,7% Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a...
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Sondaj INSCOP rezultate alegeri București 2025. Ciprian Ciucu îl devansează clar pe Daniel Băluță. Cum stau ceilalți candidați
Digi24
Sondaj INSCOP rezultate alegeri București 2025. Ciprian Ciucu îl devansează clar pe Daniel...
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă...
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Alegeri București 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după rezultatul exit-poll
Digi 24
Alegeri București 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după rezultatul exit-poll
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul
Digi24
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 32,7% Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu – 20,2%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana Ciceală – 6%
Gandul.ro
EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 32,7% Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu – 20,2%,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesajul transmis de Cătălin Drulă după înfrângere: ”L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj”
Mesajul transmis de Cătălin Drulă după înfrângere: ”L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj”
Iuliana Beregoi, vrăjită complet de „moștenitorul Brasserie”. S-a lăsat cu scântei!
Iuliana Beregoi, vrăjită complet de „moștenitorul Brasserie”. S-a lăsat cu scântei!
Marius Tucă Show începe luni, 8 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 8 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Live text alegeri locale 2025. Ciprian Ciucu a câștigat Capitala
Live text alegeri locale 2025. Ciprian Ciucu a câștigat Capitala
Daniel Băluță, prima reacție după ce a pierdut în fața lui Ciprian Ciucu: „Rezultatul este ...
Daniel Băluță, prima reacție după ce a pierdut în fața lui Ciprian Ciucu: „Rezultatul este neconcludent”
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Vezi toate știrile
×