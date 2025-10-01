Eric Dane, celebrul actor din Anatomia lui Grey, în scaun cu rotile în urma unui diagnostic crunt: ”Ziua de mâine nu este garantată”

Eric Dane (52 de ani), actorul din Grey`s Anatomy, a ajuns de nerecunoscut – după ce în luna aprilie 2025 a fost dignosticat cu o boală terminală. Bărbatul este vizibil slăbit, se deplasează într-un scaun cu rotile și are dificultăți de vorbire.

În luna aprilie 2025, Eric Dane, cunoscut pentru rolul Dr. Mark Sloan din Grey`s Anatomy a fost diagnosticat cu ELS, o afecțiune rară și progresivă care afectează neuronii motori, ducând treptat la pierderea forței musculare, și, în final, la incapacitatea de a respira. În Statele Unite ale Americii, boala este cunoscută sub numele de ”maladia Lou Gehrig”, după numele celebrului jucător de baseball care a murit la doar 37 de ani.

Eric Dane a ajuns în scaun cu rotile

Din păcate, în doar câteva luni, progresia bolii a devenit vizibilă. Eric Dane a început să vorbească încet și, ocazional, pronunța cuvintele neclar. De asemenea, brațele sale păreau să se miște incontrolabil uneori. În iunie 2025, Eric Dane s-a arătat îngrijorat de faptul că își va pierde mobilitatea picioarelor, după ce și-a pierdut complet funcționalitatea brațului drept.

O sursă din familia acestuia a declarat pentru presa străină că actorul este conștient de evoluția rapidă a bolii terminale cu care se confruntă, însă are de gând să trăiască fiecare zi ca și cum ar fi ultima din viața sa. Vrea să se bucure de fiecare clipă și nu dorește să fie tratat cu milă sau compasiune de cei din jurul lui.

„Vrea să se bucure de ceea ce are acum, pentru că știe din toată inima că ziua de mâine nu este garantată. Vrea să trăiască viața și nu vrea ca oamenii să-l plângă sau să-l compătimească în timp ce trece prin această teribilă boală, vrea doar ca oamenii din viața lui să fie prezenți și cât mai fericiți cu putință, vrea să se înconjoare mereu de pozitivitate, asta este un lucru important care îl motivează în prezent”, a adăugat sursa.

În urmă cu două zile, luni, 29 septembrie, actorul în vârstă de 52 de ani s-a deplasat la Washington, D.C. împreună cu organizația non-profit ”I AM ALS”. Membrii organizației – printre care se numără Andrea Goodman și Dustin Watson, membri ai personalului, Dan Tate, membru al consiliului de administrație, și Jack Silva, copreședinte al echipei pentru afaceri legislative – s-au alăturat lui Dane într-o întâlnire cu Frank Pallone, reprezentant al statului New Jersey în Camera Reprezentanților SUA, potrivit unei postări pe care organizația a distribuit-o pe rețelele de socializare.

Într-un videoclip TikTok distribuit de reprezentantul SUA Eric Swalwell din California, Eric Dane a vorbit despre experiența sa cu SLA. Actorul, care are două fiice, Billie Beatrice Dane, în vârstă de 15 ani, și Georgia Geraldine, în vârstă de 13 ani, împreună cu soția sa Rebecca Gayheart, a vorbit deschis despre speranțele sale pentru viitorul familiei sale.

„Am două fiice acasă. Vreau să le văd absolvind facultatea, căsătorindu-se și poate având nepoți. Vreau să fiu acolo pentru toate acestea. Așa că voi lupta până la ultima suflare pentru asta”, a spus actorul.

A divorțat după 20 de ani de căsnicie, iar acum s-a cuplat cu o tinerică de 26 de ani. Cum a fost surprins celebrul actor alături de noua iubită

Vedeta PRO TV, pusă la încercare! Momentul care i-a schimabat viaţa total: ”Nu credeam vreodată că voi fi pregătit pentru așa ceva!”