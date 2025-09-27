Vedeta PRO TV, pusă la încercare! Momentul care i-a schimabat viaţa total: ”Nu credeam vreodată că voi fi pregătit pentru așa ceva!”

Serialul Tătuțu’, de la PRO TV, revine cu sezonul 2, iar actorul Sergiu Costache, personaj principal, face dezvăluiri neașteptate într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Dincolo de lumina reflectoarelor, vedeta trăiește o poveste de familie care l-a schimbat radical. Ce se întâmplă, de fapt, în viața personală a celui mai iubit personaj din Clanul și acum din Tătuțu’?

În spatele reflectoarelor, Sergiu Costache este un familist convins: fuge de agitația platourilor direct în brațele soției și ale fiicei, pe care le răsfață cu vacanțe retrase la munte și seri liniștite petrecute în natură.

Actorul care a cucerit publicul prin rolurile sale recunoaște că fericirea lui începe acasă și recunoaște, de asemenea, cât de mult s-a schimbat dinamica în căsnicia sa de când a apărut copilul. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

CANCAN.RO: Sergiu, serialul ”Tătuțu’” a revenit cu sezonul 2. Cei de acasă au ajuns deja să te îndrăgească, încă din Clanul, pentru rolul realizat în serial. Cum te mai raportezi tu acum la acest rol? După toți acești ani, simți că îl percepi diferit?

Sergiu Costache: Ne bucurăm și noi alături de toți cei care abia așteptau începerea sezonului 2. Sper să fie un sezon la fel de apreciat precum primul. Într-adevăr, Sergiu a fost un personaj îndrăgit – pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor celor care au apreciat munca pe care am depus-o și personajul creat!

Apropo de raportare, la începutul lui Tătuțu’, clar a fost o percepție diferită, pentru că, așa cum am mai spus, eu știam doar la nivel teoretic începuturile lui Sergiu, dar iată că acum a trebuit să pun și în practică toate cunoștințele pe care le aveam despre tot ce a însemnat Sergiu în tinerețe.

Dar, ușor-ușor, o să ajungem, odată cu sezoanele care sperăm să tot apară din Tătuțu’, la personajul pe care l-am creat și pe care l-am dezvăluit oamenilor în ”Clanul”.

CANCAN.RO: În Tătuțu’, acțiunea are loc în urmă cu 20 ani. Ce îți lipsește ție cel mai mult din acea perioadă?

Sergiu Costache: Cred că mai degrabă îmi e dor, nu neapărat că îmi lipsește, de felul în care ne raportam noi, ca adolescenți, la tot ce se întâmpla în jurul nostru. Eram mult mai libertini, uneori chiar și inconștienți, cu un spirit ludic mult mai accentuat față de aceste momente, ceea ce e și normal de altfel. Pentru că odată cu maturizarea noastră, atât din punct de vedere profesional cât și personal, lucrurile s-au schimbat.

Avem alte priorități, iar grijile sunt altele. Poate că în anumite momente, lucrurile pe care le întâmpinăm în viață ar trebui tratate cu acea inocență pe care o aveam acum 20 de ani, și să nu mai fim atât de încrâncenați. Dar sunt etapele vieții, e cursul normal, și ar trebui să ne raportăm strict la ce se întâmplă, cum simțim în acele momente.

Sergiu Costache: ”Am norocul că soția mea mă înțelege”

CANCAN.RO: Te împarți constant între teatru și filmări. Cum reușești să îți faci timp și pentru cei dragi? Îți este dificil să-ți găsești un echilibru între viața profesională și cea personală?

Sergiu Costache: Chiar dacă iubesc foarte mult ceea ce fac și nu m-aș vedea făcând altceva, de fiecare dată am reușit să găsesc un echilibru între viața profesională și cea personală. Am și norocul că soția mea mă înțelege și nu am presiunea faptului că, de exemplu, sunt plecat într-un turneu de câteva zile bune, după care am filmări de dimineață până seara. Ea reușește să mă ajute prin preluarea tuturor sarcinilor.

Dar de fiecare dată când eu găsesc timp liber, în mare parte acest timp este dedicat soției și fetiței mele. Așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută, am găsit o breșă între repetițiile pe care le am și am plecat pentru câteva zile la munte. Am fost doar noi trei, a fost cred că una dintre cele mai frumoase experiențe și una dintre cele mai frumoase vacanțe pe care le-am avut. De fiecare dată când mi se întâmplă să am puțin timp liber, în mare parte acesta este dedicat familiei.

CANCAN.RO: Cum este Sergiu Costache atunci când nu se află în lumina reflectoarelor?

Sergiu Costache: Sunt un tip normal, simplu, fără prea mari pretenții, cu mici plăceri pe care probabil le avem cu toții. Sunt un tip care de fiecare dată are grijă de oamenii dragi, oamenii care i-au fost alături. Îmi place să-i surprind prin dedicarea timpului și anumite activități pe care le putem avea împreună. Niciodată nu m-am pus pe mine pe primul loc, mi-a plăcut ca cei din jurul meu să fie fericiți în primul rând și apoi m-am gândit la mine.

CANCAN.RO: Ce îți place cel mai mult să faci atunci când ai timp liber?

Sergiu Costache: Așa cum am mai spus și mi s-a confirmat, nu că aș fi avut nevoie de confirmare (n.r. râde), în vacanța pe care am avut-o acum câteva zile și despre care v-am mai povestit mai sus, îmi place foarte mult când am câteva zile libere, să-mi iau fetele și să plecăm într-un loc liniștit, retras, să fim doar noi undeva în natură și evident să le gătesc. Cred că îmi place să fac acest lucru mai mult decat orice altă activitate pe care o putem face împreună.

CANCAN.RO: De-a lungul carierei tale, care au fost cele mai mari provocări cu care te-ai confruntat? Cum ai reușit să le depășești?

Sergiu Costache: Provocări pot spune că găsesc în fiecare rol pe care îl am de interpretat, pentru că, precum majoritatea actorilor probabil, și mie îmi place să fiu diferit de la rol la rol, să fac un rol bine definit, cu impact, chiar dacă uneori fișele personajelor sunt foarte asemănătoare. În acest sens, mă ajută foarte mult și discuția pe care o am cu regizorii sau cu scenariștii, pentru a-mi defini mai bine lumea din jurul personajului, ceea ce vor de la el și cum și-ar dori să arate.

Aș mai putea spune și despre perioada de inactivitate, cred că este o mare provocare pentru fiecare actor în parte. Din fericire, eu am fost unul dintre actorii cu șansă, care au avut tot timpul de lucru, iar dacă mi s-a întâmplat să am o perioadă mai lungă de inactivitate, am reușit să trec peste dedicându-mă familiei.

”Nu credeam vreodată că voi fi pregătit pentru așa ceva”

CANCAN.RO: Ai o fiică, dă semne că ar vrea să urmeze o carieră în zona artistică? Ai încuraja-o să pornească pe acest drum?

Sergiu Costache: Da, dă semne că mi-ar călca pe urme! Joacă cu mine într-un spectacol numit „Ia-le banii”, are o mică intervenție la final de spectacol, se simte foarte bine, pare că iubește ceea ce face, de fiecare dată mă întreabă când avem spectacol. Chiar dacă pentru ea mi se pare un pic devreme să vorbim despre o carieră în acest domeniu.

Ca orice părinte, am încurajat-o și am îndrumat-o să facă tot ceea ce îi place, tot ce și-ar dori, iar dacă acesta este drumul ei, cu siguranță vom fi lângă ea și o vom sprijini să-și urmeze visul.

CANCAN.RO: Cum te-a schimbat rolul de părinte? Ce ai învățat din această experiență?

Sergiu Costache: Într-adevăr, ți se schimbă viața total, chiar dacă nu credeam vreodată că voi fi pregătit pentru așa ceva. Și eu aud în jurul meu tineri care spun acest lucru, iar răspunsul meu pentru ei este: „Nici eu nu eram pregătit, și nu cred că cineva va fi pregătit pentru a fi părinte”. Sunt lucruri pe care le înveți din mers, prinzi experiență, pentru că tot universul ți se schimbă. În niciun caz nu mai este vorba despre tine sau partenera ta, ci pur și simplu despre cel mic.

Ai alte priorități, deciziile pe care le iei, în mare parte, sunt influențate de cum vor afecta aceste decizii viața copilului tău și cred că am învățat ce înseamnă iubirea necondiționată și faptul că sunt dispus să fac anumite sacrificii pe care nu credeam că sunt în stare să le fac vreodată.

CANCAN.RO: În ce alte proiecte ești implicat în prezent?

Sergiu Costache: În momentul de față repet la două piese de teatru care vor avea premiera undeva prin octombrie. Aștept cu nerăbdare confirmarea faptului că vom începe filmările pentru sezonul 3 din Tătuțu’ și mai am o surpriză: un film pe care l-am filmat anul trecut, o comedie formidabilă, care va ieși în curând. Este o comedie la care vă veți distra cu siguranță, pentru că, din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai bune filme de comedie pe care le-ați văzut vreodată.

