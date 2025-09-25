Acuzații surprinzătoare la adresa unei vedete PRO TV! Prietenii l-au pus la zid după ce a devenit celebru: ”Știu ce faci în dubă!”

Vara asta a fost pentru Andrei Bănuță un adevărat maraton de concerte și nopți albe, dar spune că inima lui încă așteaptă să bată pentru cineva special. Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, artistul recunoaște că timpul nu-i permite să lege încă o relație de durată. Partea bună e că a făcut bani pe bandă rulantă și urmează să facă o achiziție-bombă! Deși în spatele acestor sacrificii se ascunde multă muncă, prietenii lui cred însă altceva. Andrei susține că a încercat să-i convingă că viața lui este doar despre distracție!

Cântărețul Andrei Bănuță joacă în serialul „Groapa”, de la Pro TV, dar cele mai mari satisfacții le ”culege” din muzică. Artistul ne-a dezvăluit tot ce nu se vede pe scenă: de la primii bani câștigați la haine, până la planurile pentru prima casă și mașină. Prietenii l-au surprins cu perspectiva lor, crezând că viața lui este doar despre distracție. Andrei recunoaște, însă, că face eforturi mari pentru visurile sale.

CANCAN.RO: Andrei, cum a fost, din punct de vedere profesional, vara ce a trecut?

Andrei Bănuță: La mine a fost cea mai plină vară pe care am avut-o vreodată și sunt tare recunoscător pentru asta. Pentru că, în toate rugăciunile mele, era despre momentul ăsta, despre momentul în care o să am foarte, foarte multe concerte, și lumea o să-mi cânte piesele.

Și cu muncă, și cu Dumnezeu care mi-a ascultat rugăciunile de când eram mic de la mine din cameră, când asta părea doar așa ceva aproape de neatins, s-a întâmplat anul ăsta. Si a fost cea mai frumoasă vară din viața mea.

Muncă. Asta vorbeam și cu niște prieteni chiar ieri, că… “Eu pe internet nu văd altceva despre tine decât faptul că te duci la concerte. Stiu ce faci în dubă, cântă oamenii cu tine, că e frumos la concert, dar altceva nu știu ce faci”.

Și i-am zis “Nu e că nu știi, nu e că mă ascund cu ceva, nu fac nimic altceva”. A fost doar despre asta și, sincer, mi-am dorit prea mult să fie așa ca să mă plâng acum de oboseală sau de orice, nu îndrăznesc.

CANCAN.RO: Câte concerte așa ai avut aproximativ într-o lună de vara? Si cate zile libere ai avut?

Andrei Bănuță: Am avut anumite zile de luni sau de marți libere, dar alea erau doar ca să pot dormi, să pot să mă încarc.

Am avut foarte multe concerte, nu știu un număr și nici dacă l-aș ști nu l-aș zice. Au fost foarte, foarte multe.

Din ce am auzit și eu de la niște oameni care vorbesc frumos despre mine, este că sunt, nu știu dacă cel mai, dar printre top 3 cei mai vânduți artiști de anul ăsta din România. Și pentru mine înseamnă uriaș.

CANCAN.RO: Ce ai cumpărat cu primii bani pe care i-ai câștigat?

Andrei Bănuță: Primii bani pe care i-am câștigat… Eram foarte mic, i-am câștigat la un concurs. Aceia au fost primii mei bani, pe bune. Nu știu cât erau, 3 milioane și jumătate, ceva de genul. Pe vremea aceea, pentru mine erau… eu voiam să-mi iau un apartament de bani aceia.

Din primii bani cred că mi-am cumpărat ceva haine, m-a dus mama, m-a dus tata la un centru comercial de la noi din Constanța, că nu erau mall-uri pe atunci. Cred că aveam 8-9 ani. Și de 3 milioane și jumătate m-am dus și i-am spart pe toți pe haine, m-am îmbrăcat frumos.

”Anul trecut am început să simt că fac bani”

CANCAN.RO: Și din primii bani munciți de tine și câștigați, ce ți-ai cumpărat? După ce ai devenit celebru

Andrei Bănuță: Nu știu exact ce mi-am luat. Adevărul e că anul trecut, undeva prin a doua jumătate, am început real să simt că fac bani, că pot să fac bani. Nu știu ce mi-am luat de banii ăia, nu cred că mi-am luat încă nimic, pentru că, momentan, m-a speriat. Îmi doresc să strâng și să fac ceva cu ei care să rămână. Să-mi iau o casă, să-mi iau o mașină, să-mi iau diferite lucruri care să rămână și să conteze.

CANCAN.RO: Momentan locuiești cu chirie?

Andrei Bănuță: Momentan sunt în procesul de a-mi cumpăra prima mea casă. Însă iau deciziile foarte atent, pentru că piața imobiliară în momentul ăsta e pe niște nisipuri mișcătoare. Așadar, momentan stau în chirie, dar sunt în momentul fericit, mulțumita lui Dumnezeu, în care îmi cumpăr și eu o casă.

CANCAN.RO: Ai avut momente grele în copilăria ta, momente pe care nu le poți uita?

Andrei Bănuță: Toate momentele grele au dus la momentul ăsta, la momentul actual.

Toate chestiile pe care le-am parcurs până acum m-au adus în punctul ăsta. Nu pot să zic că regret nimic, nu pot să zic că aș fi făcut ceva diferit. Din tot ce a stat în puterea mea de făcut. Din ce n-a stat în puterea mea, e clar că n-a fost decizia la mine.

CANCAN.RO: Vara asta ai muncit, dar în vacanță ai apucat sa mergi?

Andrei Bănuță: Prima mea perioadă liberă e ianuarie, așadar probabil că-n ianuarie o să reușesc să fac o vacanță.

În rest, am fost patru zile în Grecia, dar n-am înțeles nimic, pentru că a fost prea scurt și nu atât de intens, că n-am avut când să transform în ceva intens, însă… Mi se pare ca e un moment în care îmi doresc să muncesc. Nu cred ca vreau sa fac vacanțe acum. Eu sunt și workaholic, îmi place mult.

CANCAN.RO: Pe plan personal cum stai? Ce e nou la acest capitol?

Andrei Bănuță: Muncesc. Și pe plan personal… Nu e timp foarte mult. Vă dați seama, eu am 26 de ani, mă îndrăgostesc de vreo 6 ori pe zi, cam așa. (rade – n.r.).

Dar până în momentul în care o să ofer un inel, adică în momentul în care o să ofer un inel, vă promit că o să fiți primii care o să aflați. Nu e cazul încă. Acum îmi doresc să îmi cumpăr o casă, îmi doresc să îmi cumpăr și o mașină. Și nu am timp să mă duc, literalmente, să văd ce mașină îmi doresc să îmi cumpăr. Darămite să oficializez o relație!

CITEȘTE ȘI: Andrei Bănuță nu duce lipsă de admiratoare, dar a făcut anunţul trist pentru fane: ”E femeia perfectă!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.