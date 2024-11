Ana Baniciu și-a pus soţul la treabă: „Dacă o să auziți ceva…”. Mămică pentru a doua oară?!

Ana Baniciu a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu cinci luni, iar viața ei și a lui Edy Kovacs s-a schimbat total. Lumea lor se învârte în jurul lui Aris, iar fiica lui Mircea Baniciu s-a dedicat în totalitate creșterii micuțului. Recent însă, cei doi părinți au parte de un ajutor de nădejde: o bonă filipineză despre care cântăreața ne-a povestit în exclusivitate. În plus, și bunicul, Mircea Baniciu adoră să petreacă mult timp cu nepotul lui, doar că…fără să se apropie de el. Ce temeri are tatăl Anei Baniciu, dar și cum îl antrenează artista aflați într-un interviu exclusiv CANCAN.RO. În plus, Ana Baniciu ne-a mai dezvăluit că, mai mult ca sigur, Aris va avea un frățior sau o surioară.

Ana Baniciu și-a făcut apariția la un eveniment monden, după luni bune în care a stat acasă alături de fiul ei. Artista a vorbit despre schimbările prin care a trecut în ultimele luni, cât de grea a fost pentru ea perioada de început, dar și-a amintit și de tatăl ei în perioada în care era ea copil.

Ana Baniciu, total schimbată după ce a devenit mamă: „Voi fi la dispoziția lui toată viața”

CANCAN.RO: Ziceai tu că gata, îți iei bonă și începem evenimentele.

Ana Baniciu: De aia sunt aici. De abia așteptam să ne întâlnim la un eveniment atât de frumos. Abia așteptam să ies și eu undeva. Stau foarte mult în continuare cu copilul, nu vreau să pierd nimic, dar este bine că am un ajutor de nădejde și pot să mai ies. Am fost până la ANAF să rezolv niște lucruri, treburi administrative, știi.

CANCAN.RO: Domnul Mircea Baniciu cum este ca bunic?

Ana Baniciu: Domnul Baniciu este un bunic extraordinar, dar va fi și mai extraordinar când își va găsi curajul să-l ia pe nepot în brațe. Până acum nu l-a luat niciodată în brațe. Îi este teamă să nu-i facă ceva. Când eram eu mică era diferit, mă ținea mereu pe umeri și mă întorcea. Doar că anii au trecut și îi este teamă. Mi-a zis că e micuț, e fragil, eu i-am spus că nu se întâmplă nimic. Nu pune presiune, când simt eu, o fac!

CANCAN.RO: Dacă tot m-ai dus în copilăria ta, spune-mi care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu tatăl tău?

Ana Baniciu: Îmi amintesc concertele lui, când mergeam cu el când eram mică. Mă uitam cu admirație, dar mai adormeam și pe boxe în timp ce cânta. Mă lua în turneu cu el, eram doar noi doi cu mașina.

CANCAN.RO: Vei face și tu asta cu Aris? Îl pregătești deja să-l iei în concerte, în turnee?

Ana Baniciu: Da, asta și multe altele. Important este și ce-i place și lui. Eu voi fi la dispoziția lui de acum încolo toată viața lui.

CANCAN.RO: Ce părere ai de parentingul actual în care părinții sunt mult mai permisivi decât erau pe vremea noastră?

Ana Baniciu: Îmi doresc în primul să cresc un băiat independent și asta probabil o să mă facă să îl las mai mult singur ca să văd un pic încotro se îndreaptă. O să-l urmăresc din umbră, nu o să stau așa. Sunt curioasă cum o să reacționez eu ca mamă peste ani când o să-mi ceară tot felul de chestii. Cu siguranță o să mai pun și piciorul în prag, nu o să fiu o mamă extraordinar de permisivă. Chiar am avut o discuție recent cu soțul meu și i-am spus: Mă lași pe mine să zic o vorbă, și când o să zic, tu zici la fel, nu mi-o întorci. Da, da. Gata, șefa! Eu o să încerc să-mi găsesc puterea să-l cert dacă face prostii, dar dacă voi țipa la el, o să-mi pară rău. O să zic, vai, ce am făcut?!

CANCAN.RO: O să te obișnuiești!

Ana Baniciu: Da.

Cântăreața și Edy Kovacs vor mai mulți copii: „Nu am pus stop”

CANCAN.RO: Vă gândiți în viitor la încă un copil?

Ana Baniciu: Chiar vorbim despre asta în ultima perioadă. La început era vehement, a spus: „Numai, gata, este singurul”, pe parcurs s-a schimbat. S-a sucit, gata. În momentul acesta nu mă gândesc la asta, pentru că îmi doresc să fiu alături de Aris, primii ani sunt foarte importanți. Deci dacă o să auziți ceva va fi peste doi ani, trei ani. Dar nu spun că nu mi-aș dori mai mulți copii. Nu am pus stop!

CANCAN.RO: Cum te-ai schimbat tu de când a apărut Aris?

Ana Baniciu: În primul rând s-au schimbat prioritățile. Aris este pe primul loc și așa va fi de acum toată viața, și la mine, și la Edy. Se schimbă în fiecare zi lucruri, dar nu le realizez acum, poate o să le realizez mai târziu. Momentan nu mi se pare că viața noastră este atât de schimbată pentru că noi suntem la fel, râdem la fel de mult, prietenii noștri vin mereu la noi în casă. Nu ne-am închis deloc, și atunci am simțit că a trecut mai ușor perioada asta care trebuia să fie mai grea. A fost grea pentru că au existat niște schimbări extraordinare care se întâmplă, atât fizic, cât și psihic, dar uite că le-am dus așa.

