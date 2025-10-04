Ana Baniciu a spus adevărul gol-goluț! O nouă intervenție, după operația de rinoplastie?! „Eu mai fac retușuri din când în când”

Ana Baniciu a devenit mămică în urmă cu 1 an și 4 luni, iar noul rol o împlinește cu adevărat. Cu toate că îi oferă celui mic tot timpul liber pe care îl are, artista nu s-a retras din lumina reflectoarelor, mai ales că are un ajutor de nădejde: bona. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fiica lui Mircea Baniciu ne-a povestit ce fel de soacră va fi, cum a influențat-o mama ei în creșterea copilului, dar și de ce bunicul nu se poate apropia încă de Aris, fiul ei. Mai mult, ea nu s-a ferit să își spună părerea sinceră despre o posibilă noră ”tunată” din cap până în picioare.

Ana Baniciu știe să găsească echilibrul între familie și muncă. Cu toate că îi este greu să stea departe de Aris, artista a fost prezentă la un eveniment monden, dar a stat mereu cu gândul la faptul că trebuie să ajungă repede la cel mic acasă. Sinceră așa cum ne-a obișnuit, ea nu a stat pe gânduri și ne-a spus dacă mai are de gând sau nu să calce pragul medicului estetician. De asemenea, vedeta a vorbit cu multă iubire și admirație despre mama ei, Adina, care a plecat dintre noi în urmă cu 3 ani.

Ana Baniciu preferă o noră „finuță și naturală”

CANCAN.RO: Ai de gând pe viitor să-ți faci vreo intervenție estetică?

Ana Baniciu: Nu, eu mai fac anumite retușuri odată, din când în când, dar nu. Nu am de gând să mai fac ceva major niciodată, adică nu, nu mă gândesc la nimic, nici la sâni, nici la nimic. Pur și simplu mă las așa, să îmbătrânesc frumos.

CANCAN.RO: Să ne imaginăm că peste câțiva ani, fiul tău va veni acasă cu o domnișoară ”tunată” din cap până în picioare. Cum vei reacționa?

Ana Baniciu: Dacă asta îi place lui, aia e. Nu cred că o să fiu o soacră din aia, știi, disperată, să știu eu și să dețin eu controlul. Cred că aș accepta așa cum e. Sper că până când o să fie fiul meu mare, sper să se schimbe un pic trendul ăsta. Că ăsta e un trend, de fapt. Poate o să se schimbe, știi? Poate o să fie foarte finuță și naturală.

CANCAN.RO: Deci, de fapt, nu ai o părere atât de bună despre domnișoarele acestea ”tunate”?

Ana Baniciu: N-am nicio treabă. Fiecare se poartă așa cum își dorește, fiecare trebuie să aibă încredere în el și dacă se simte bine așa în pielea lui în felul ăsta, e treaba fiecăruia. Nu judec absolut deloc. Fiecare cu bubele lui, știi cum e. Da, fiecare e cu treaba lui.

Regretata ei mamă, modelul suprem

Adina, mama Anei Baniciu, a trecut la cele veșnice în anul 2022. Acum, fiica ei vorbește despre ea cu admirație ori de câte ori are ocazia, încearcând să îi urmeze exemplul și să devină o mama la fel de bună precum a fost femeia care i-a dat viață.

CANCAN.RO: În creșterea celui mic încerci să fii o mamă la fel de bună cum a fost mama ta?

Ana Baniciu: Evident. Am avut o mama foarte bună și îmi doresc din inimă să mă ridic cumva la nivelul ei de bunătate și de dăruire și de tot ce e la superlativ.

CANCAN.RO: Cel mic ce face?

Ana Baniciu: Cel mic e bine acasă, e seară, e târziu. Acum probabil că bona îl pregătește de baie, că baia i-o fac eu.

CANCAN.RO: Știu că ai spus cu ceva timp pentru noi că tatăl tău, la început, nu putea să-și arate dragostea așa cum ar fi vrut față de Aris, pentru că era foarte mic și nu știa cum să se comporte cu el. Presupun că acum lucrurile s-au schimbat?

Ana Baniciu: Se întâmplă același lucru, încă este mic.

CANCAN.RO: Dar cum e bunicul Mircea Baniciu?

Ana Baniciu: E fericit, se uită la poze, la filmulețe, îi trimit mereu. El stă acum în Corbeanca, în afara orașului, așa că ne vedem un pic mai rar, dar a zis că ne invită la un grătar la el, deci urmează.

CANCAN.RO: Și pe planul muzical ce urmează?

Ana Baniciu: Urmează, povestim, urmează. Sunt planuri, sunt lucruri, însă n-am mai fost la studio, zic, sincer, de ceva vreme și acum ne pregătim să reintrăm. Chiar astăzi am vorbit despre asta.

