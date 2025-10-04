Acasă » Exclusiv » Ana Baniciu a spus adevărul gol-goluț! O nouă intervenție, după operația de rinoplastie?! „Eu mai fac retușuri din când în când”

Ana Baniciu a spus adevărul gol-goluț! O nouă intervenție, după operația de rinoplastie?! „Eu mai fac retușuri din când în când”

De: Denisa Iordache 04/10/2025 | 17:46
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Ana Baniciu a devenit mămică în urmă cu 1 an și 4 luni, iar noul rol o împlinește cu adevărat. Cu toate că îi oferă celui mic tot timpul liber pe care îl are, artista nu s-a retras din lumina reflectoarelor, mai ales că are un ajutor de nădejde: bona. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fiica lui Mircea Baniciu ne-a povestit ce fel de soacră va fi, cum a influențat-o mama ei în creșterea copilului, dar și de ce bunicul nu se poate apropia încă de Aris, fiul ei. Mai mult, ea nu s-a ferit să își spună părerea sinceră despre o posibilă noră ”tunată” din cap până în picioare.

Ana Baniciu știe să găsească echilibrul între familie și muncă. Cu toate că îi este greu să stea departe de Aris, artista a fost prezentă la un eveniment monden, dar a stat mereu cu gândul la faptul că trebuie să ajungă repede la cel mic acasă. Sinceră așa cum ne-a obișnuit, ea nu a stat pe gânduri și ne-a spus dacă mai are de gând sau nu să calce pragul medicului estetician. De asemenea, vedeta a vorbit cu multă iubire și admirație despre mama ei, Adina, care a plecat dintre noi în urmă cu 3 ani.

Ana Baniciu preferă o noră „finuță și naturală”

CANCAN.RO: Ai de gând pe viitor să-ți faci vreo intervenție estetică?

Ana Baniciu: Nu, eu mai fac anumite retușuri odată, din când în când, dar nu. Nu am de gând să mai fac ceva major niciodată, adică nu, nu mă gândesc la nimic, nici la sâni, nici la nimic. Pur și simplu mă las așa, să îmbătrânesc frumos.

Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar
Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

CANCAN.RO: Să ne imaginăm că peste câțiva ani, fiul tău va veni acasă cu o domnișoară ”tunată” din cap până în picioare. Cum vei reacționa?

Ana Baniciu: Dacă asta îi place lui, aia e. Nu cred că o să fiu o soacră din aia, știi, disperată, să știu eu și să dețin eu controlul. Cred că aș accepta așa cum e. Sper că până când o să fie fiul meu mare, sper să se schimbe un pic trendul ăsta. Că ăsta e un trend, de fapt. Poate o să se schimbe, știi? Poate o să fie foarte finuță și naturală.

CANCAN.RO: Deci, de fapt, nu ai o părere atât de bună despre domnișoarele acestea ”tunate”?

Ana Baniciu: N-am nicio treabă. Fiecare se poartă așa cum își dorește, fiecare trebuie să aibă încredere în el și dacă se simte bine așa în pielea lui în felul ăsta, e treaba fiecăruia. Nu judec absolut deloc. Fiecare cu bubele lui, știi cum e. Da, fiecare e cu treaba lui.

Ana Baniciu, despre nora ”tunată”

Regretata ei mamă, modelul suprem

Adina, mama Anei Baniciu, a trecut la cele veșnice în anul 2022. Acum, fiica ei vorbește despre ea cu admirație ori de câte ori are ocazia, încearcând să îi urmeze exemplul și să devină o mama la fel de bună precum a fost femeia care i-a dat viață.

CANCAN.RO: În creșterea celui mic încerci să fii o mamă la fel de bună cum a fost mama ta?

Ana Baniciu: Evident. Am avut o mama foarte bună și îmi doresc din inimă să mă ridic cumva la nivelul ei de bunătate și de dăruire și de tot ce e la superlativ.

CANCAN.RO: Cel mic ce face?

Ana Baniciu: Cel mic e bine acasă, e seară, e târziu. Acum probabil că bona îl pregătește de baie, că baia i-o fac eu.

CANCAN.RO: Știu că ai spus cu ceva timp pentru noi că tatăl tău, la început, nu putea să-și arate dragostea așa cum ar fi vrut față de Aris, pentru că era foarte mic și nu știa cum să se comporte cu el. Presupun că acum lucrurile s-au schimbat?

Ana Baniciu: Se întâmplă același lucru, încă este mic.

CANCAN.RO: Dar cum e bunicul Mircea Baniciu?

Ana Baniciu: E fericit, se uită la poze, la filmulețe, îi trimit mereu. El stă acum în Corbeanca, în afara orașului, așa că ne vedem un pic mai rar, dar a zis că ne invită la un grătar la el, deci urmează.

CANCAN.RO: Și pe planul muzical ce urmează?

Ana Baniciu: Urmează, povestim, urmează. Sunt planuri, sunt lucruri, însă n-am mai fost la studio, zic, sincer, de ceva vreme și acum ne pregătim să reintrăm. Chiar astăzi am vorbit despre asta.

CITEȘTE ȘI: Ana Baniciu dă tot din casă! Cât de implicat este soțul Edy? ”Tații înțeleg mai greu…” Țeapă cu ”duduia” din Filipine

NU RATA: Ana Baniciu și-a pus soţul la treabă: „Dacă o să auziți ceva…”. Mămică pentru a doua oară?!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Pavel Bartoș dezvăluie secretele din culise! Ce nu se vede la TV, la ”Vocea României”: „Să vedem ce li se întâmplă!”
Video
Pavel Bartoș dezvăluie secretele din culise! Ce nu se vede la TV, la ”Vocea României”: „Să vedem ce…
Soprana ghinionistă în amor rupe tăcerea! Irina Baianț, adevărul despre relația cu fostul iubit stomatolog: „Am iertat și înșelatul”
Video
Soprana ghinionistă în amor rupe tăcerea! Irina Baianț, adevărul despre relația cu fostul iubit stomatolog: „Am iertat și înșelatul”
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul...
Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar
Gandul.ro
Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța...
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Sorin Oprescu a fost prins și ridicat de poliție în Salonic. Fostul primar al Capitalei este condamnat la 10 ani pentru corupție
Adevarul
Sorin Oprescu a fost prins și ridicat de poliție în Salonic. Fostul primar...
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Digi24
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România....
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani...
Parteneri
Transformarea șocantă a unei vedete celebre! Ce și-a făcut la față? Fanii abia dacă o mai recunosc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea șocantă a unei vedete celebre! Ce și-a făcut la față? Fanii abia dacă o...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Click.ro
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania i-a cerut înapoi banii, dar el a refuzat și a demisionat
Antena 3
Un bărbat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania...
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Digi 24
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma...
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
Digi24
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un...
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
kanald.ro
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp...
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit:
kfetele.ro
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg!...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
observatornews.ro
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
go4it.ro
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
Motivul NR.1 pentru divorțuri și despărțiri
Descopera.ro
Motivul NR.1 pentru divorțuri și despărțiri
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de Nadia și de Geolgău?”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de...
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
Fanatik.ro
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei...
Elena Udrea nu a trecut neobservată. Fostul ministru nu a renunțat. Detaliul surprins în timpul plimbării cu Adrian Alexandrov
Capital.ro
Elena Udrea nu a trecut neobservată. Fostul ministru nu a renunțat. Detaliul surprins în timpul...
Elena Udrea, probleme GRAVE cu legea, la două luni de când a fost eliberată. Situația e mai gravă decât credea
Romania TV
Elena Udrea, probleme GRAVE cu legea, la două luni de când a fost eliberată. Situația...
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Tipurile de construcții care nu mai au nevoie de autorizație. Senatul a adoptat propunerea legislativă
Capital.ro
Tipurile de construcții care nu mai au nevoie de autorizație. Senatul a adoptat propunerea legislativă
Artiști care și-au amânat concertul în ultimul moment. Mii de fani, dezamăgiți
evz.ro
Artiști care și-au amânat concertul în ultimul moment. Mii de fani, dezamăgiți
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului
Gandul.ro
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama...
Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a făcut mincinos!
as.ro
Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a...
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu...
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
radioimpuls.ro
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost...
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
Fanatik.ro
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
Simona Halep, surpriză uriașă! Sportiva a primit un buchet generos de trandafiri și a postat un mesaj neașteptat
Fanatik.ro
Simona Halep, surpriză uriașă! Sportiva a primit un buchet generos de trandafiri și a postat...
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BREAKING | Sorin Oprescu, prins în Grecia! Era fugit din țară de 3 ani, după ce a fost condamnat ...
BREAKING | Sorin Oprescu, prins în Grecia! Era fugit din țară de 3 ani, după ce a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție
Cine este Angelina Pavel, concurenta de la Vocea României 2025 care a făcut-o pe Irina Rimes să plângă
Cine este Angelina Pavel, concurenta de la Vocea României 2025 care a făcut-o pe Irina Rimes să plângă
Anunț-ȘOC în showbiz! Artista din România renunță definitiv la cariera în muzică: ”În octombrie ...
Anunț-ȘOC în showbiz! Artista din România renunță definitiv la cariera în muzică: ”În octombrie am ultimul eveniment”
DOLIU în lumea filmului! A murit actorul Remo Girone, cunoscut pentru rolul din ”Caracatița”
DOLIU în lumea filmului! A murit actorul Remo Girone, cunoscut pentru rolul din ”Caracatița”
Bancul sfârșitului de săptămână | Nivelul 4 de stres
Bancul sfârșitului de săptămână | Nivelul 4 de stres
Ce s-a ales de Cristian Daminuță. IREAL unde s-a angajat după ce s-a retras din fotbal: ”Am un copil ...
Ce s-a ales de Cristian Daminuță. IREAL unde s-a angajat după ce s-a retras din fotbal: ”Am un copil mic de crescut și a trebuit să fac ceva”
Vezi toate știrile
×