Ana Baniciu dă tot din casă! Cât de implicat este soțul Edy? ”Tații înțeleg mai greu…” Țeapă cu ”duduia” din Filipine

Ana Baniciu vorbește despre viața de mămică și responsabilitățile care au venit la pachet cu noul rol. Cântăreața spune, pentru CANCAN.RO, cum își împarte sarcinile alături de soțul său, Edy, dar și ce urmează pe plan muzical.

Ana Baniciu a devenit pentru prima dată mamă, în vara anului trecut. Ea și soțul său, Edy, au devenit părinții unui băiețel pe nume Aris, iar de atunci viața lor s-a schimbat radical, așa cum era de așteptat. Chiar și așa, artista nu se plânge deloc, ba dimptorivă, este extrem de încântată de noul rol!

”Viața de mămică e superbă, mă simt foarte împlinită. Am un bebeluș superb, nu m-aș mai dezlipi de el. Doar aceste evenimente mă mai fac să mă despart de el. Acum el este cu o bonă internă, doarme la noi, e parte din familie acum. A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară.

Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie. El cară foarte mult, pentru că sunt foarte multe de cărat pentru un bebeluș, trebuie să pleci cu toată casa. În rest, baie, somn, schimbat… toate sunt la mine! Eu am grijă”, spune Ana Baniciu, pentru CANCAN.RO.

În ceea ce privește viața artistică, Ana Baniciu vrea să revină încetul cu încetul în studio, după ce noul statut de mămică i-a schimbat programul.

”Pe plan muzical, vreau să o iau treptat. E o perioadă obositoare după ce am născut și m-am cam forjat. Uite că Universul îți mai zice să te mai calmezi, să nu mă obosesc așa tare. Urmează o vacanță de relaxare. Nu știm când, dar ne dorim. Noi vrem să plecăm cu cel mic și de aceea am amânat vacanța”, a încheiat artista.

