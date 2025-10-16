Nou caz de femicid în România! O femeie de 30 de ani a fost victima iubitului recidivist

O crimă șocantă a zguduit localitatea Vulcan din județul Brașov. O femeie de 30 de ani a fost ucisă în propria casă de partenerul ei, un bărbat de 40 de ani, cu antecedente penale grave. Cei doi locuiau împreună și totul ar fi pornit de la o ceartă izbucnită în toiul nopții.

Scene șocante s-au petrecut în localitatea Vulcan, din județul Brașov. O femeie de 30 de ani a fost ucisă cu brutalitate de partenerul său de viață, cu 10 ani mai în vârstă. Tragedia a avut loc în noaptea de 14 spre 15 octombrie 2025, în locuința în care locuiau cei doi. Bărbatul a mai avut antecedente penale în trecut, precum omor și alte infracțiuni cu violență sau contra patrimoniului, inclusiv tâlhării și furturi.

Femeia a fost ucisă cu bestialitate

Potrivit anchetatorilor, între cei doi ar fi izbucnit o ceartă violentă, în urma căreia bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a luat un cuțit din bucătărie și a înjunghiat-o mortal.

Imediat după crimă, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au confirmat că pe numele bărbatului a fost începută urmărirea penală pentru violență în familie sub forma omorului calificat.

„Din cercetările efectuate până în prezent de procuror cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de investigații criminale a rezultat că în noaptea de 14/15 octombrie 2025, inculpatul, în vârstă de 40 de ani, a suprimat viața concubinei sale, în vârstă de 30 de ani, cu un cuțit găsit la fața locului, în locuința comună din localitatea Vulcan.

Anterior inculpatul fusese condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor calificat (2005) și alte infracțiuni cu violență și contra patrimoniului (tâlhării, furturi calificate), aflându-se la momentul comiterii prezentei fapte în stare de recidivă postcondamnatorie ca urmare a condamnării pentru o infracțiune de furt calificat”, au comunicat procurorii.

