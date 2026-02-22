Acasă » Știri » De la avocatură la creșterea ovinelor. Cristina Teleanu s-a întors din străinătate, iar acum are 600 de oi

De: Denisa Crăciun 22/02/2026 | 21:50
Cristina Teleanu

O fostă avocată din România, care a plecat în străinătate în urmă cu mulți ani, s-a întors în țară. Ea a renunțat la viața ei din diaspora, unde a muncit ca menajeră, iar la întoarcerea în țară s-a reprofilat. Acum crește oi și produce brânză.

Avocata Cristina Teleanu a avut o carieră de succes. Aceasta a decis să renunțe la ce are în țară și a plecat în Regatul Unit. Acolo s-a angajat la casa unui miliardar, iar jobul pe care îl avea era de menajeră. După ce a stat șapte ani în Anglia, fosta avocată a hotărât că este timpul să se întoarcă la origini și a mers în satul natal.

Cristina Teleanu a explicat că, în momentul în care a plecat din România, starea ei psihică nu a fost cea mai bună. Ea spune că motivul pentru care a lăsat în spate toți anii de avocatură a fost o perioadă în care a clacat.

„După ce am terminat Facultatea de Drept, am început să lucrez la o casă de avocatură cunoscută și am clacat. Cred că în al șaselea an nu mai puteam, simțeam că nu mai am de ce. M-am zbătut atât de tare în cei patru ani de facultate și cei doi ani de stagiatură și m-am întrebat ce fac eu aici. Lucram la o casă de avocatură cunoscută, aveam un salariu bunicel. Eram ’pe cai mari’, cum s-ar spune, dar mintea mea nu mai făcea față. Eu mă epuizam psihic după facultate”, a declarat fosta avocată.

Pentru că nu voia să se întoarcă în satul natal după ce a clacat, femeia a decis să plece peste hotare. Destinația pe care a ales-o a fost Regatul Unit. Aici a stat timp de șapte ani. În acești ani, a lucrat pentru un bărbat cu foarte mulți bani și ce trebuia să facă era să aibă grijă de casele pe care acesta le deținea.

Ce face acum Cristina Teleanu

După anii petrecuți în Londra, ea s-a întors în satul natal. Când a revenit în țară, s-a îndrăgostit de un cioban și au format o familie împreună. Cei doi au o fetiță, dar și o afacere. Au astăzi peste 600 de oi, iar ea face de una singură brânză. Cei doi soți își împart sarcinile, astfel că ea se ocupă de copilul lor, iar el de gospodărie.

