Vrei să devii cioban și să câștigi mai mult decât un medic rezident? Ai nevoie de școală, nu mai poți să practici meseria nepregătit

Mulți din tinerii din ziua de azi visează să devină celebrii și să facă mulți bani. Însă, Marco, un tânăr de 20 de ani, a avut un vis diferit. Acesta și-a dorit să devină cioban și a făcut tot ce a fost nevoie pentru asta. Acum, câștigă mai mult ca un profesor sau un medic rezident, însă pentru asta a fost nevoie să facă o școală de specialitate. Cum a început pasiunea lui Marco pentru meseria de cioban și ce salariu încasează lunar?

Marco Sozzi, din Origgio, în provincia Varese, Italia, are doar 20 de ani și a fost unul dintre cei opt cursanți ai școlii de ciobani înființată în 2023 de Parcul Național al Pădurilor Casentino. Aici, tânărul a învățat tainele meseriei pe care a ales să o practice și este cât se poate de încântat de faptul că acum este cioban cu diplomă.

(CITEȘTE ȘI: CÂȚI LEI CÂȘTIGĂ PE ORĂ O BONĂ, ÎN ROMÂNIA? LA CÂT POATE SĂ AJUNGĂ UN SALARIU LUNAR, ÎN 2024)

Un cioban în Italia câștigă mai mult ca un medic rezident în România

Marco este fiul unui muncitor într-o fabrică și al unui angajat al tribunalului din Milano. Așadar, în familia sa nu rulează o tradiție legată de creșterea animalelor, cu excepția bunicii care avea o mică fermă. Cu toate acestea, încă de când era copil, Marco a visat să devină cioban, iar acum visul lui s-a îndeplinite.

„Încă de când eram copil, am visat mereu la o viață ca cea pe care o duc. La început m-am gândit la agricultură, ca bunica mea, apoi la creșterea vitelor. Când am început să frecventez primul an la institutul tehnic agricol, m-au impresionat turmele și oile”, declară Marco, potrivit Coriere della sera.

Cu o pasiune pentru animale încă de când era mic și o dorință arzătoare de a deveni cioban, Marco a decis să își urmeze visul, iar în ultimul an de liceu a renunțat la studii și a acceptat slujba pe care i-o oferea proprietarul unei ferme de oi din zona sa.

„Am stat acolo câteva luni, am învățat rudimentele meseriei, câștigam în jur de 1100 de euro pe lună. Apoi, mama mea a văzut pe internet despre această școală de ciobani din parc. Am aplicat, dar fără să am prea mari speranțe”, mai spune Marco.

Din cei 200 de candidați, tânărul de 20 de ani s-a numărat printre cei opt admiși. Aici, acesta a învățat toate tainele meseriei de cioban, iar dragostea lui pentru animale a crescut, la fel și ambiția de activa în acest domeniu.

„În primul rând, am învățat ceea ce nu ne-au învățat niciodată la institutul agricol, și anume morfologia oilor. Apoi, în timpul verii, am fost luat în practică la o fermă de ovine din Rocca San Casciano, în partea de Romagna a parcului. Acolo am învățat arta străveche a fabricării brânzei, cum să păstrez turma, cum să o apăr de prădători, începând cu lupii”, a mai povestit Marco.

După ce a terminat cursurile, Marco s-a întors în orașul său natal, în Varesotto, și a revenit la vechiul său job. Însă, tânărul cioban a vrut să se și extindă, așa că și-a cumpărat propria turmă de oi, de care are acum multă grijă. Marco spune că viața la stână este una de vis pentru el, iar câștigurile pe care le are sunt unele considerabile. Acesta încasează în jur de 1300 de euro pe lună.

„Am cumpărat și o turmă de 250 de oi pentru carne, adică pentru sacrificare. Nu este suficient pentru a face din asta o afacere profitabilă, ai nevoie de cel puțin de două ori mai multe, dar sper să ajung acolo în următorii ani, vreau să devin și eu cioban. Mă trezesc devreme dimineața, iau micul dejun împreună cu tipul care lucrează cu mine, apoi verificăm țarcurile turmei. Dacă sunt oi care au fătat în timpul nopții, le ducem în grajd cu mieii, pe celelalte le ducem la pășune. Până la prânz, când mâncăm, uneori un sandviș, alteori niște paste. Apoi ne întoarcem la pășune până la lăsarea întunericului, când închidem turma în țarc și plecăm la cină, apoi la culcare în rulotă, unde ne petrecem cea mai mare parte a săptămânii. Mă întorc foarte puțin acasă”, a mai spus Marco.

(VEZI ȘI: CÂT COSTĂ 1 KG DE CARNE DE MIEL CU DOUĂ LUNI ÎNAINTE DE PAŞTE? PUŢINI ROMÂNI ÎŞI VOR PERMITE SĂ PUNĂ PE MASĂ)