Amenda uriașă pe care o primesc românii care construiesc, fără autorizație, un solar în grădină. Ce prevede legea

Tot mai mulți proprietari de gospodării aleg luna februarie pentru a începe lucrările la solarii, în încercarea de a pregăti culturile pentru sezonul de primăvară.

Deși perioada este considerată avantajoasă din punct de vedere agricol, legislația nu ține cont de urgențele fermierilor, iar ridicarea unui solar rămâne o activitate reglementată strict.

Interesul pentru solarii a crescut semnificativ în ultimii ani, mai ales în rândul celor care locuiesc la curte și vor să își asigure producția proprie de legume. Cu toate acestea, instalarea unei astfel de structuri nu este lipsită de obligații legale, chiar dacă la prima vedere pare o construcție simplă și neînsemnată.

Luna februarie este considerată optimă pentru montarea unui solar, deoarece temperaturile încep să crească treptat, iar terenul poate fi pregătit pentru culturile timpurii. Fermierii care finalizează lucrările în această perioadă pot începe producția mai devreme, ceea ce le oferă un avantaj competitiv și posibilitatea de a obține legume înainte de debutul sezonului aglomerat.

Chiar și în aceste condiții, amplasarea unui solar nu se poate face la întâmplare. Primul pas obligatoriu este solicitarea unei autorizații de construire de la primărie, în special atunci când structura are fundație sau dimensiuni mari. Documentația necesară trebuie să includă planuri tehnice, schițe și detalii privind materialele utilizate, toate întocmite de un specialist autorizat.

Ce prevede legea

Un alt aspect esențial este încadrarea terenului în categoria de zonă agricolă, conform prevederilor din Planul Urbanistic General. Fără această condiție îndeplinită, autorizația nu poate fi emisă, iar lucrările devin ilegale.

În practică, numeroși agricultori aleg să ignore aceste cerințe, considerând că un solar nu va atrage atenția autorităților. Totuși, inspectorii de urbanism pot efectua verificări neanunțate, iar lipsa actelor poate genera sancțiuni importante. Legea nr. 50/1991 stabilește clar că orice construcție realizată fără autorizație reprezintă contravenție.

Amenzile variază în funcție de situație, însă pot ajunge până la 100.000 de lei. În plus, autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor sau chiar demolarea solarului ridicat ilegal. În unele cazuri, proprietarii sunt obligați să readucă terenul la starea inițială, suportând integral costurile aferente.

