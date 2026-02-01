Acasă » Știri » Trei zodii care au noroc la bani în februarie 2026. Energia aduce câștiguri surpriză

Trei zodii care au noroc la bani în februarie 2026. Energia aduce câștiguri surpriză

De: Irina Vlad 01/02/2026 | 12:49
Trei zodii care au noroc la bani în februarie 2026. Energia aduce câștiguri surpriză
Trei zodii care au noroc la bani în februarie 2026. Energia aduce câștiguri surpriză/ sursă foto: social media

Anul 2026 începe să prindă avânt, iar astrologia lunii februarie intensifică și mai mult acest proces. Sezonul Vărsătorului îi face pe toți să se simtă mai inovatori și mai îndreptați spre afaceri, așa că orientarea către idei neconvenționale sau eforturi de grup ar putea da roade în această lună. Cu toate acestea, va trebui să fiți atenți și la surprize, deoarece prima eclipsă a anului și perioada de retrogradare a lui Mercur vor zgudui scena cosmică. Cu atât de multe lucruri în desfășurare, cunoașterea horoscopului financiar pentru februarie vă poate ajuta să navigați prin muncă și finanțe în mijlocul furtunilor cosmice.

Zodiile care au noroc la bani în luna februarie sunt: Berbec, Vărsător și Capricorn. Luna plină din 1 februarie îți amintește să fii curajos în fața îndoielilor pe parcursul primei săptămâni a lunii. Când îți pui sufletul în ceva, poți realiza lucruri uimitoare, așa că urmează-ți pasiunile.

Fii atent la răsturnări de situație neașteptate în viața profesională sau financiară în săptămâna următoare, deoarece atât Venus, orientată spre valori, cât și Mercur, orientat spre minte, se află în cuadratură cu Uranus, creatorul haosului, agitând lucrurile și ținându-te în alertă. Fii creativ în rezolvarea problemelor și ajustează-ți așteptările, deoarece stabilitatea nu este niciodată garantată.

Trei zodii care au noroc la bani în februarie 2026. Energia aduce câștiguri surpriză/ sursă foto: social media

BERBEC

Proiectele pasionale primesc un impuls după luna plină din 1 februarie, așa că fii mai îndrăzneț în a-ți transforma hobby-urile în ceva profitabil dacă te simți inspirat. La mijlocul lunii, contul tău bancar ar putea fi afectat de unele evenimente neprevăzute, dar dacă se întâmplă acest lucru, nu intra în panică. Ești pe cale să devii mai matur și mai responsabil, ceea ce înseamnă să acționezi pe baza experienței, nu a impulsurilor. Ia-o mai încet și vei ști ce ai de făcut.

Evită să faci mișcări financiare importante în ultimele zile ale lunii, deoarece acțiunile pripite ar putea avea rezultate nedorite. Gestionează cu atenție relațiile profesionale, pentru a nu distruge nimic.

VĂRSĂTOR

Primă săptămână a lunii este excelentă pentru clarificarea obiectivelor tale, deoarece numeroase planete se vor aduna în semnul tău, accentuând dorințele tale personale și sporindu-ți încrederea. Dacă dorești să urmărești ceva legat de cariera ta, acum este momentul potrivit să ieși în lumina reflectoarelor. Până la jumătatea lunii februarie, vei fi mult mai concentrat pe finanțele tale și vei avea ocazia să-ți restrângi bugetul după cheltuielile excesive de ziua ta. Eclipsa solară din zodia ta din 17 februarie ar putea clarifica multe lucruri, iar unele schimbări predestinate ar putea realinia situația ta financiară.

Dacă intenționezi să faci investiții sau achiziții importante, fă-o înainte de începerea retrogradării lui Mercur la sfârșitul lunii, deoarece acest tranzit nu este un moment ideal pentru a lua decizii legate de banii tăi.

CAPRICORN

Sezonul Vărsătorului îți concentrează atenția asupra banilor, iar luna plină din 1 februarie te-ar putea inspira să-ți achiți datoriile și să ieși din orice afaceri care nu sunt prea avantajoase. Nu vrei să fii nevoit să răspunzi la ordine inutile când vine vorba de banii tăi. Primă săptămână a lunii februarie este excelentă pentru gestionarea banilor — asigură-te doar că rămâi practic, în stilul tipic Capricorn.

Eclipsa solară din 17 februarie ar putea să-ți zguduie finanțele, dar și să-ți deschidă uși către noi venituri sau oportunități de a-ți crește resursele financiare. Dacă ai șansa să realizezi ceva important, nu o rata. Fii atent la neînțelegerile de la sfârșitul lunii, deoarece Mercur retrograd ar putea face dificilă comunicarea ideilor tale.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anchetă epidemiologică după ce un bărbat a murit de listerioză. Bacteria periculoasă se transmite prin alimente
Știri
Anchetă epidemiologică după ce un bărbat a murit de listerioză. Bacteria periculoasă se transmite prin alimente
Theo Rose, adevărul despre plecarea din Vocea României: „Așa au înțeles niște oameni…”
Știri
Theo Rose, adevărul despre plecarea din Vocea României: „Așa au înțeles niște oameni…”
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele
Gandul.ro
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A...
Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei mai bune prietene. „Totul a ieșit la iveală. Așa ceva nu se face!”
Adevarul
Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Click.ro
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
Digi24
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de...
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Top 3 filme cu gangsteri, alese de actorul Edward Norton. Surpriza de pe listă
go4it.ro
Top 3 filme cu gangsteri, alese de actorul Edward Norton. Surpriza de pe listă
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele
Gandul.ro
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | „Unde ești, frate?”
BANCUL ZILEI | „Unde ești, frate?”
Anchetă epidemiologică după ce un bărbat a murit de listerioză. Bacteria periculoasă se transmite ...
Anchetă epidemiologică după ce un bărbat a murit de listerioză. Bacteria periculoasă se transmite prin alimente
Theo Rose, adevărul despre plecarea din Vocea României: „Așa au înțeles niște oameni…”
Theo Rose, adevărul despre plecarea din Vocea României: „Așa au înțeles niște oameni…”
Când intră pensiile și alocațiile în februarie 2026. Luna aceasta se schimbă data
Când intră pensiile și alocațiile în februarie 2026. Luna aceasta se schimbă data
De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală
De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală
Amenda uriașă pe care o primesc românii care construiesc, fără autorizație, un solar în grădină. ...
Amenda uriașă pe care o primesc românii care construiesc, fără autorizație, un solar în grădină. Ce prevede legea
Vezi toate știrile
×