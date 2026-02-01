Acasă » Știri » Anchetă epidemiologică după ce un bărbat a murit de listerioză. Bacteria periculoasă se transmite prin alimente

Anchetă epidemiologică după ce un bărbat a murit de listerioză. Bacteria periculoasă se transmite prin alimente

De: Irina Vlad 01/02/2026 | 13:47
Un bărbat din Brăila a murit după ce a fost infectat cu listerioză, o bacterie extrem de periculoasă. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brăila au declanșat o achetă epidemiologică pentru identificarea sursei de infectare.

În urmă cu două zile, bărbatul a fost internat la spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, cu febră, stare generală de slăbiciune și alte simptome sugestive pentru pneumonie. La scurt timp de la internare, în urma unui examen clinic, acesta a fost diagnosticat cu listerioză.

Ce este și cum se transmite listerioza

Starea de sănătate a brăileanului s-a agravat brusc, fiind imediat transferat pe secția de Terapie Intensivă. Din păcate, în ciuda tratamentelor administrate, bărbatul a suferit un stop cardio respirator, fiind declarat decesul. Rudele bărbatului susțin că acesta ar fi mâncat brânză de la un magazin din localitate. Cazul a alertat comunitatea și autoritățile, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brăila a declanșat o achetă epidemiologică pentru identificarea sursei de infectare.

„Noi am luat-o ca pe o răceală. Am luat nişte medicamente după care a început să aibă frisoane, a avut o stare de leşin şi atunci am chemat salvarea”, a declarat fiul bărbatului

Listerioza este o infecție alimentară cauzată de bacteria Listeria monocytogenes, care se poate dezvolta chiar și la temperaturile din frigider. Boala se transmite prin alimente procesate necorespunzător sau carne crudă (mezeluri, legume, lactate nepasteurizate etc), iar cele mai afectate categorii sunt copiii, femeile gravide, vârstnicii și cei persoanele cu o imunitate scăzută.

Simpltomele pot varia de la formă ușoare care includ febră, oboseală, dureri musculare, la forme severe – septicemie, meningită și infecții grave ale organelor. Specialiștii în sănătate recomandă populației prevenirea prin evitarea consumului de lapte nepasteurizat, igiena riguroasă în bucătărie, spălarea fructelor și legumelor și gătirea corectă a cărnii.

Potrivit specialiștilor, bacteria este extrem de rezistentă, pericolul din alimente putând fi depistat doar de către specialiștii din laborator.

„Această baterie formează un biofilm, care e foarte greu de îndepărtat cu detergenţii uzuali şi de aceea trebuie dezinfectanţi avansaţi. Este rezistentă la temperaturi joase, chiar se poate dezvolta la temperaturi de refrigerare”, a explicat Alexandru Cîrîc, director Institutul de Cercetări Alimentare.

