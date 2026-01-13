Ce s-a întâmplat cu bebelușul din Craiova care a murit la 2 zile de la naștere. Părinții rup tăcerea și fac acuzații grave

Este anchetă de amploare la o maternictate privată din Craiova. Un bebeluș a murit la două zile de la naștere, iar părinții acestuia acuză cadrele medicale că le-ar fi ascuns faptul că cel mic ar fi avut anumite probleme medicale.

Băiețelul Simonei și al lui Radu s-a născut prin cezariană – pe data de 10 ianurie 2026 – la o clinică privată din Craiova. La o zi distanță, analizele celui mic au indicat o creștere anormală a markerului proteinei reactive, care indică un proces inflamator sau o infecție/bacterie virală în corp.

Părinții celui mic susțin că medicii au decis să-i administreze bebelușului un tratament medicamentos, însă a doua zi, starea de sănătate a acestuia s-a deteriorat brusc și a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitat minute în șir, însă fără rezultat.

Îngenuncheați de durere, Simona și Radu au depus plângere la Colegiul Medicilor și la poliție. Tatăl micuțului acuză personalul medical din clinica privată din Craiova că nu au fost anunțați despre problemele pe care cel mic le avea. Bărbatul spune că a aflat după o oră că micuțul este resuscitat și că ambulanța a fost chemată la cererea lui.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

Ce spun reprezentanții clinicii private

Într-un comunicat de presă, reprezentanții clinicii private din Craiova susțin că nașterea și îngrijirea bebelușului au fost făcute cu respectarea protocoalelor medicale și a legislației, iar acest caz este primul de acest fel în cei 14 ani de activitate. În prezent, este în desfășurare o anchetă oficială, inclusiv o expertiză medico-legală.

„Spitalul privat MaDonna Maria transmite un mesaj de profundă compasiune față de familia care a pierdut un nou-născut, la scurt timp după naștere. Suntem alături de părinți într-un moment de durere extremă și greu de exprimat în cuvinte.

În legătură cu acest caz, menționăm că pacienta nu a fost monitorizată pe parcursul sarcinii în cadrul Spitalului privat MaDonna Maria. Urmărirea sarcinii a fost realizată în alte unități medicale, de către medicii aleși de pacientă. Nașterea a fost asistată de medicul curant al pacientei, care este un medic extern, aflat în contract de colaborare cu Spitalul MaDonna Maria.

Actul medical al nașterii, cât și îngrijirea acordată nou-născutului ulterior au fost realizate cu respectarea protocoalelor medicale, a procedurilor interne și a ghidurilor de specialitate aplicabile, prevăzute de legislația în vigoare și de normele profesionale.

Spitalul MaDonna Maria colaborează pe deplin cu autoritățile competente și pune la dispoziție toate documentele și informațiile medicale solicitate, în vederea clarificării complete a circumstanțelor acestui caz.

Subliniem faptul că, în cei 14 ani de activitate ai Spitalului privat MaDonna Maria, acesta este primul eveniment de acest tip. Aceast lucru reflectă preocuparea constantă a spitalului pentru siguranța mamelor și a nou-născuților, precum și pentru respectarea cu strictețe a tuturor protocoalelor medicale, procedurilor interne și ghidurilor de specialitate prevăzute de legislația în vigoare. Siguranța pacientului, respectarea standardelor medicale și transparența reprezintă valori fundamentale ale Spitalului privat MaDonna Maria.”, se arată în comunicatul clinicii.

