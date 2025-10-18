Acasă » Știri » Tragedie în Vaslui! Doi copii de 4 și 8 ani au fost găsiți morți în lac

Tragedie în Vaslui! Doi copii de 4 și 8 ani au fost găsiți morți în lac

De: Andreea Stăncescu 18/10/2025 | 16:01
Tragedie în Vaslui! Doi copii de 4 și 8 ani au fost găsiți morți în lac
Doi copii au fost găsiți morți / Sursa foto: Poliția Română

Tragedie în județul Vaslui, unde doi copii, o fetiță de 8 ani și un băiețel de doar 4 ani, au fost găsiți fără viață într-o baltă situată la marginea comunei Vinderei. Cei mici dispăruseră de acasă sâmbătă seară, în jurul orei 18:30, iar familiile lor au alertat autoritățile după ce nu s-au mai întors.

După ore de căutări intense, localnicii au făcut descoperirea cutremurătoare în lac. Trupurile celor doi micuți pluteau în apă, iar hainele lor se aflau pe mal. Oamenii au sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție pentru a-i scoate și le aplica manevre de resuscitare. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru copii și a fost declarat decesul lor.

„Doi copii au fost găsiți înecați, fără semne vitale, într-o baltă. Este vorba de un băiat de 4 ani și o fetiţă de 8 ani, care erau dispăruți de acasă de la ora 18:30. Copiii nu sunt frați și au fost găsiți de localnici. Erau dezbrăcați, iar hainele erau pe malul apei. Au fost alocate la caz două ambulanțe SAJ Bârlad și o ambulanță ISU cu medic de la Vaslui. Au fost aplicate manevre de resuscitare la ambii copii, dar fără rezultat, aceștia fiind declarați decedați de medicul aflat la caz”, a spus Daniel Ungureanu, reprezentant al Serviciului de Ambulanță Vaslui.

Sursa foto: Freepik

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Zona a fost izolată, iar criminaliștii au făcut cercetări la fața locului. Primele ipoteze arată că cei doi copii se jucau în apropierea bălții și ar fi intrat în apă nesupravegheați, însă anchetatorii nu exclud alte posibilități.

Trupurile micuților au fost duse la Serviciul de Medicină Legală Vaslui, unde urmează să fie efectuată necropsia, procedură ce va stabili cu exactitate cauza decesului. Întreaga comunitate din Vinderei este în stare de șoc, iar autoritățile încearcă acum să aducă lumină în acest caz tragic.

Miracol după explozia din Rahova! Persoana care făcea cu mâna de sub dărâmături a fost salvată
Miracol după explozia din Rahova! Persoana care făcea cu mâna de sub dărâmături a fost salvată
TEST IQ | În această fotografie s-a strecurat o mare greșeală. Găsiți-o în maximum 5 secunde!
TEST IQ | În această fotografie s-a strecurat o mare greșeală. Găsiți-o în maximum 5 secunde!
Bancul sfârșitului de săptămână | „În halul ăsta vii acasă?”
Bancul sfârșitului de săptămână | „În halul ăsta vii acasă?”
Păpușa Labubu, risc mortal pentru copii. Adevărul despre jucăria chinezească devenită trend în ...
Păpușa Labubu, risc mortal pentru copii. Adevărul despre jucăria chinezească devenită trend în România
Mai rar așa ceva! O femeie care a vrut să ofere locuințe victimelor din Rahova, linșată de locatari! ...
Mai rar așa ceva! O femeie care a vrut să ofere locuințe victimelor din Rahova, linșată de locatari! La un pas să fie luată la bătaie
A fost identificată a doua victimă care a murit în Rahova! Era avocat și își desfășura activitatea ...
A fost identificată a doua victimă care a murit în Rahova! Era avocat și își desfășura activitatea acasă
