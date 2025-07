Anca Alexandrescu va candida la Primăria Capitalei! Prezentatoarea TV: „V-ați pus pe cea mai importantă și cea mai puternică femeie”

Anca Alexandrescu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei! Prezentatoarea TV este gata de „luptă”! Iată ce mesaj a transmis pe rețelele de socializare! A făcut acuzații grave împotriva președintelui Nicușor Dan!

Anca Alexandrescu a anunțat că ia în calcul o candidatură independentă la Primăria Capitalei. Spune că a fost încurajată inclusiv să candideze la alegerile prezidențiale, dar a ales să rămână „la lupta” pe care a început-o acum șase ani!

„Unii m-au încurajat să candidez la alegerile prezidențiale. M-am gândit serios și după ce m-am sfătuit cu familia, am considerat că e mai bine să rămân la lupta pe care am început-o acum aproape șase ani. Însă, după ce am văzut azi la Palatul Cotroceni, cred că lucrurile au mers prea departe. Când Nicușor s-a dus la Bolojan și au făcut blat pentru președinte și premier, au sfidat o țară întreagă! Acum, Nicușor Dan continuă cu Drulă pe care îl vrea primar la București.

Fix pe același model. Și trădătorul Bolojan e înțeles cu ei. Cred că a venit momentul să iau în serios o eventuală candidatură independentă la Primăria Capitalei. Nu mai pot sta deoparte”, a transmis Anca Alexandrescu.