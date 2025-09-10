Gina Pistol este recunoscătoare pentru viața pe care o are! Prezentatoarea TV se bucură de un echilibru între carieră și viața de familie. A revenit pe micul ecran, la Pro TV, cu cel de-al 10-lea sezon MasterChef, iar pe plan personal se bucură din plin de statutul de mamă și de soție, copilul fiind cea mai mare realizare a ei și a lui Smiley. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta PRO TV a făcut dezvăluiri emoționante despre copilăria ei, dar și despre pasiunea pe care și-a descoperit-o în acea perioadă și investițiile pe care le-a făcut și continuă să le facă, mai ales că de colecția ei se vor bucura mai multe generații.

Pro TV a lansat luni seară noul sezon MasterChef, ocazie cu care Gina Pistol ne-a povestit despre afinitatea pe care o are pentru inele și cărora le simte instant lipsa dacă se întâmple să le uite acasă.

Gina Pistol: “Eram fascinată de mică de tot ce strălucește”

CANCAN.RO: Ai vreun obiect de care nu te desparți la filmări?

Gina Pistol: Da, am inelele mele de care nu mă despart. Atunci când se întâmplă să le uit acasă, îmi lipsește ceva.

CANCAN.RO: De unde se trage pasiunea pentru bijuterii? Când a început?

Gina Pistol: De când eram mică și săracă. Îmi confecționam singură bijuteriile, adică dintr-o mărgea și un bold căruia îi tăiam vârful și așa îmi făceam un cercel. Și eram fascinată de mică de tot ce strălucește. Am zis că eu când o să fiu mare, o să câștig bani și o să îmi cumpăr tot ce vreau eu.

CANCAN.RO: Prima bijuterie la ce vârstă ți-ai cumpărat-o din banii tăi?

Gina Pistol: Cred că la 17 ani. După ce am luat primul salariu mi-am luat un inel de argint pe care mi-l doream mult. Și când eram și mai mică, făceam schimb cu alte fete care aveau. Uite, îți dau jucăria asta sau păpușa asta sau pantalonul ăsta, făceam schimb.

Gina Pistol: “Și acum am un ban de argint de la mama

CANCAN.RO: Dar o bijuterie moștenită de la bunica sau de la mama ai?

Gina Pistol: Nu am, am fost copil sărac. Țin minte că am găsit o pungă cu bănuți de argint și mă jucam de-a comoara pe la țară și i-am îngropat și nu mai știam unde i-am îngropat. La un moment dat i-am găsit și acum am un ban de argint de la mama, cum ar veni. Mi-aș fi dorit să moștenesc de la vreo bunică, nu știu, vreun inel cu o poveste frumoasă în spate sau cu piatră valoroasă, dar se pare că eu o să fiu cea care va lăsa strănepoților mei bijuterii cu valoare și cu poveste.

CANCAN.RO: Care a fost prima bijuterie pe care ți-a luat-o Andrei?

Gina Pistol: A fost inelul de logodna. Lui îi este foarte greu și dacă îl întrebați o să zică că este foarte greu să îmi cumpere ceva, pentru că nu știe exact ce-mi place, nici eu nu știu exact ce-mi place.

Gina Pistol: “Sunt bijuterii pe care eu mi le-am dorit și le-am licitat până le-am obținut”

CANCAN.RO: Este chestie de moment?

Gina Pistol: Este chestie de moment, dar atunci când îmi place ceva, eu sunt un om foarte generos cu cei dragi mie. Când vine vorba de mine, stau foarte mult să calculez: ok, ce facturi am de plată, ce cheltuieli mai am, îmi cumpăr bijuteria asta sau nu, dar cumva știu că la un moment dat acel lucru va ajunge la mine. Și se întâmplă, nu știu, să găsesc în altă parte la un preț mai mic. Întotdeauna de mică am fost așa.

CANCAN.RO: Care este bijuteria de suflet pe care o porți cu drag?

Gina Pistol: Am mai multe. Sunt bijuterii pe care eu mi le-am dorit și le-am licitat până le-am obținut. Sunt bijuterii la fel pe care mi le doream, că îmi plăceau, mi-aș fi dorit să facă parte din cutia mea cu valori și le-am obținut. Inelul de logodă pe care l-am primit de la Andrei, verigheta bineînțeles și restul mi le cumpăr singură.

Gina Pistol: “Am ce să las copilului meu și nepoților și strănepoților”

CANCAN.RO: Cea mai scumpă bijuterie pe care ți-ai cumpărat-o singură, care a fost?

Gina Pistol: O bijuterie cu diamante. De aceea am zis: am ce să las copilului meu și nepoților și strănepoților. Fără să-mi dau seama, la început preferam să-mi strâng bani și să-mi cumpăr ceva valoros, dar mi se păre că este și o investiție bună. Nu mă pricep la alte investiții, dar decât să-mi cumpăr niște haine basic, pe care sfârșesc a le da, a le împărți stânga-dreapta și rămân fără nimic, prefer să-mi strâng bani și să-mi cumpăr un ceas, un tablou, o bijuterie valoroasă. Poate pierd la bani, dacă e să se întâmple vreodată ceva, dar sunt niște bani care sunt bine puși.

Foto: PRO TV/Instagram

NU RATA: Ce sfaturi le-a dat Gina Pistol concurenților din noul sezon MasterChef: ”Înainte să înceapă filmările…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.